JawaPos.com - Suparman, 75, marbot Masjid Al Istiqomah di Jalan Ngagel Tama Tengah VI, Kecamatan Gubeng, Surabaya yang dibakar temannya Supardi, 65, alami luka bakar 75 persen.

Kapolsek Gubeng AKP Sugarda Aditya Buwana mengatakan saat ini korban masih dirawat secara intensif di ruang ICU RSUD Dr Soeotomo.

"Kondisi korban masih di ruangan ICU karena luka bakar 76 persen," kata Sugarda, Kamis (26/11/2026).

Diberitakan sebelumnya, Supardi tega membakar korban saat tidur di teras masjid karena tidak terima posisinya sebagai marbot masjid telah digantikan dan merasa menjadi bahan gunjingan korban.

"Berdasarkan hasil penyelidikan awal peristiwa tersebut diduga dilatarbelakangi rasa sakit hati pelaku terhadap korban," kata Sugarda, Rabu (25/11/2026).

Sugarda mengungkapkan sebelum melakukan aksinya, pelaku diduga membeli bahan bakar jenis Pertalite di salah satu toko di kawasan Jalan Ngagel Madya.

Bahan bakar tersebut kemudian disimpan sementara sebelum digunakan untuk melakukan aksinya.

"Saat korban sedang tertidur, pelaku diduga menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban dan kemudian menyulutnya menggunakan korek api hingga tubuh korban terbakar," katanya.

Setelah melakukan perbuatannya, pelaku melarikan diri ke Kabupaten Blitar. Dia pun ditangkap Senin (23/11/2026) pukul 11.00 di rumahnya kawasan Wlingi.