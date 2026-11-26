JawaPos.com - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menanggapi rencana gugatan Gerakan Serikat Pekerja (GASPER) Jawa Timur terhadap Gubernur Khofifah Indar Parawansa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Semua hak tersebut harus kita hormati. Pekerja ingin lebih sejahtera, kita harus dengan hati yang lapang menerima aspirasi teman-teman semua," ujar Emil, dikutip Kamis (26/11).

Langkah hukum tersebut direncanakan kalangan buruh lantaran besaran UMP yang ditetapkan dinilai berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 3,7 juta.

Sehingga berdampak pada banyaknya kabupaten dan kota yang menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di bawah angka tersebut.

Menyikapi ancaman gugatan itu, Emil menyebut bahwa Pemprov Jawa Timur menghormati penuh langkah yang diambil serikat pekerja sebagai bagian dari hak menyampaikan aspirasi demi peningkatan kesejahteraan.

Emil menjelaskan, dalam merumuskan dan menetapkan besaran UMP, Gubernur Jatim telah menimbang berbagai aspek secara komprehensif.

Bahkan, ia menilai kebijakan pengupahan tahun ini sejatinya sudah memuat peningkatan keberpihakan kepada pekerja.

Meski demikian, Pemprov Jatim terbuka terhadap perbedaan pandangan apabila eputusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi serikat pekerja.