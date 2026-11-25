JawaPos.com - Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur tahun 2027 menuai kekecewaan dari kalangan pekerja.

Gerakan Serikat Pekerja (GASPER) Jawa Timur menilai besaran upah yang telah ditetapkan pemerintah provinsi masih jauh dari harapan dan belum mencerminkan standar kehidupan layak.

Juru Bicara GASPER Jawa Timur, Jazuli, menyampaikan, banyak kabupaten dan kota di Jawa Timur yang nominal UMK-nya masih berada di kisaran Rp 2,7 juta hingga Rp 2,8 juta. Kondisi tersebut dinilai menempatkan pekerja pada posisi rentan secara ekonomi.

"Tentu kalau kita membaca putusan itu sepintas ya, itu masih kurang, masih jauh dari harapan kita. Yang pertama, masih banyak kabupaten kota yang upahnya itu di bawah Rp 3 juta. Rp 2.700.000, Rp 2.800.000 sangat banyak. Artinya ini buruh masih kategori miskin," ujar Jazuli, Rabu (25/11).

Jazuli menjelaskan, ketimpangan nominal upah minimum dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berpotensi membuat pengeluaran bulanan pekerja lebih besar daripada pendapatan yang diterima. Ia mencontohkan angka KHL yang disebut mencapai Rp 3,7 juta, sementara UMK di sejumlah daerah masih di bawah Rp 3 juta.

"Karena KHL-nya saja Rp 3,7 juta, tapi upah kita masih di bawah Rp 3 juta. Artinya buruh siap-siap tekor tiap bulan. Jauh dari kata layak," tegasnya.

Selain itu, Jazuli membandingkan kondisi pengupahan di Jawa Timur dengan Jawa Barat yang menurutnya sudah tidak lagi memberlakukan upah minimum di kisaran Rp 2 juta, dengan rata-rata minimal berada di angka Rp 3 juta.

Kekecewaan kedua yang disoroti GASPER Jawa Timur berkaitan dengan dasar penghitungan yang digunakan dalam penetapan UMK 2027.

Jazuli menilai Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tidak mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun rujukan nilai KHL yang dikaitkan dengan pemerintah pusat serta Dewan Ekonomi Nasional.