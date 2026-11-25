JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pentingnya profesionalitas dan integritas tenaga pendidik di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan platform digital.

Penegasan tersebut disampaikan Khofifah bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 yang mengusung tema "Guru Hebat, Indonesia Kuat", Rabu (25/11).

Menurut Khofifah, kualitas pendidikan sangat bertumpu pada peran strategis guru sebagai pembentuk karakter dan keteladanan generasi masa depan, bukan sekadar penyampai materi pelajaran di ruang kelas.

"Guru hebat bukan hanya mereka yang menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mampu menjadi teladan," ujar Khofifah.

Khofifah mengakui, cara peserta didik memperoleh pengetahuan kini telah bergeser melalui internet, media sosial, hingga aplikasi berbasis algoritma. Namun, melimpahnya informasi instan tidak otomatis sejalan dengan kemampuan siswa dalam mengolah dan memverifikasi kebenaran.

"Teknologi dapat menyajikan banyak jawaban, tetapi pendidikan tidak berhenti pada menemukan jawaban. Algoritma digital cenderung menyajikan informasi berdasarkan kebiasaan dan minat pengguna, sehingga sudut pandang yang diterima siswa bisa menjadi terbatas," jelasnya.

Dalam kondisi tersebut, guru dituntut hadir menanamkan literasi digital agar peserta didik mampu menyaring hoaks maupun disinformasi, serta berani mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Lebih lanjut, Khofifah menekankan agar kehadiran AI tidak dipandang semata-mata sebagai ancaman, melainkan dimanfaatkan untuk memperkaya metode pengajaran selama tetap diiringi pendampingan dialogis.

Ia pun menggarisbawahi sejumlah nilai utama yang wajib dijaga oleh para pendidik di era transformasi digital. Di antaranya agar selalu menjunjung integritas melalui kejujuran, keadilan, konsistensi sikap, serta menempatkan kepentingan siswa sebagai prioritas utama.

Ia juga menekankan pentingnya etika dalam pemanfaatan teknologi. Artinya,selalu menjadikan teknologi sebatas instrumen pendukung pembelajaran, bukan pengganti sentuhan kemanusiaan antara guru dan murid.