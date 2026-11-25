JawaPos.com - Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Serikat Pekerja (GASPER) Jawa Timur menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (25/11).

Ada beberapa tuntutan yang disuarakan dalam aksi kali ini. Di antaranya penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim tahun 2027 karena dirasa terlalu murah, sekaligus menuntut pemprov untuk merevisi.

Mereka juga menuntut ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) 2027 sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026.

Tuntutan selanjutnya agar tidak mengurangi besaran nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang telah direkomendasikan Bupati/Wali Kota.

"Kami mendesak Gubernur Jawa Timur agar tidak sekadar menetapkan UMK secara administratif, tetapi memastikan kebijakan upah benar-benar memperhatikan kebutuhan hidup layak," kata Juru Bicara GASPER Jawa Timur Jazuli.

Jazuli menjelaskan, pemilihan waktu aksi ini bertepatan dengan batas akhir penetapan UMK 2027 oleh gubernur di seluruh provinsi di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026.