JawaPos.com - Penghasilan dari pekerjaan sebagai tukang salon yang tak menentu membuat AM, 45, warga Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, mencari tambahan pemasukan.

Namun, pria tersebut justru memilih terlibat dalam peredaran narkotika.

Aksi AM akhirnya terbongkar setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut.

Petugas kemudian melakukan penindakan dan menangkap AM di rumahnya pada Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan sejumlah barang bukti narkotika.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah belasan botol berisi cairan yang diduga mengandung zat terlarang, termasuk cairan yang dicurigai berkaitan dengan pembuatan narkotika sintetis.

AKBP Dodi Pratama mengatakan, petugas menyita 15 botol kecil berisi cairan tembakau sintetis berwarna merah muda. Masing-masing botol memiliki volume sekitar 100 mililiter.

Selain itu, polisi menemukan satu botol besar berisi cairan berwarna kuning dengan volume sekitar 106 mililiter. Kandungan dan peruntukan cairan tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium.

“Kami tidak hanya menemukan belasan botol berisi cairan tembakau sintetis, tetapi juga cairan yang diduga menjadi salah satu bahan baku dalam pembuatan narkotika sintetis,” ungkap Dodi, Rabu (25/11/2026).



Petugas juga mengamankan empat plastik berisi irisan daun tembakau sintetis dengan berat bersih sekitar 4,925 gram. Sejumlah barang lain turut disita, di antaranya kotak paket hitam bertuliskan Samsuri dan Cak Sablon, tas biru, serta ponsel merek Vivo.

Dari hasil pemeriksaan, AM mengaku menjalankan bisnis narkotika untuk menambah penghasilan dari pekerjaannya sebagai tukang salon. Dalam menjalankan aksinya, tersangka menggunakan sistem ranjau atau meletakkan barang di lokasi tertentu untuk diambil pembeli.

“Dari setiap titik ranjauan, tersangka mendapatkan upah sebesar Rp7.500. Ironisnya, AM juga mengaku mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis,” paparnya.

AM diketahui bukan kali pertama tersangkut perkara narkotika. Berdasarkan catatan kepolisian, pria tersebut pernah menjalani proses hukum dalam kasus serupa pada 2015.

Dalam pemeriksaan lebih lanjut, AM menyebut mendapatkan narkotika dari seseorang berinisial HD. Polisi telah menetapkan HD sebagai daftar pencarian orang (DPO) dan kini memburu yang bersangkutan.

Dodi menyatakan, penyidik masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan pemasok serta asal-usul cairan yang ditemukan di rumah tersangka.