JawaPos.com - Fenomena cuaca panas dan udara pengap yang melanda Kota Surabaya belakangan ini memicu keluhan masyarakat. Kondisi tersebut dipicu kombinasi fenomena El-Nino berkepanjangan, dominasi permukaan aspal dan beton perkotaan, serta minimnya vegetasi peneduh.

Menurut Dosen Teknik Lingkungan Universitas Airlangga (Unair) Danar Arifka Rahman kondisi udara yang panas dan kering membuat polutan perkotaan tertahan serta menumpuk di atmosfer. Situasi ini diperparah oleh partikel debu dan emisi gas rumah kaca dari aktivitas kendaraan bermotor yang semakin mendongkrak suhu udara.

"Untuk mengurangi polusi, kita bisa mencontoh Jakarta dengan masifnya transportasi umum, sehingga penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan," jelas Danar, Rabu (25/11).

Selain emisi kendaraan, Danar menyoroti lonjakan pemakaian pendingin ruangan atau Air Conditioner (AC) saat cuaca terik yang justru memperparah suhu panas di luar ruangan. Ia menjelaskan, mesin AC bekerja memindahkan hawa panas dari dalam ruangan ke luar, sehingga panas terperangkap di sela-sela bangunan padat dan permukaan jalan aspal.

"Salah satu studi menyatakan bahwa penggunaan AC bisa menambah suhu luar ruangan sebesar 1 derajat Celsius hingga 2 derajat Celsius. Fenomena ini dinamakan Urban Heat Island (UHI)" ungkapnya.

Kombinasi suhu tinggi, kelembapan udara yang relatif tinggi, dan paparan polutan tersebut berisiko memicu gangguan kesehatan, terutama bagi pekerja luar ruang yang rentan mengalami dehidrasi, heat stroke, hingga infeksi saluran pernapasan.

Terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH), Danar menilai capaian luas RTH Surabaya yang secara angka sudah melampaui 20 persen belum otomatis menurunkan suhu kota secara merata. Hal itu karena titik RTH dinilai masih terpusat di kawasan tertentu serta banyak didominasi tanaman hias daripada pohon bertajuk rindang.

"Hal yang perlu menjadi perhatian adalah sebaran RTH tidak hanya terpusat di wilayah tertentu serta penggunaan pohon dengan tajuk rindang yang jauh lebih efektif dibanding tanaman hias," tegasnya.

Untuk menekan laju kenaikan suhu di Kota Pahlawan, Danar merekomendasikan beberapa langkah strategis bagi pemerintah kota maupun masyarakat.

Di antaranya pemerataan vegetasi dan peta panas. Pemerintah diharapkan menyusun peta kerentanan panas per kecamatan sebagai acuan penanaman pohon rindang di titik-titik minim vegetasi.

Ia juga menyarankan penggunaan infrastruktur ramah lingkungan. Langkah yang bisa diambil dengan menerapkan perkerasan berpori (permeable) di area parkir maupun trotoar, memasang atap dan dinding hijau pada fasilitas umum, serta memasukkan standar desain hemat energi dalam perizinan bangunan.

Selain itu, ia juga menekankan perluasan layanan angkutan umum massal guna menekan emisi kendaraan pribadi. Bagi masyarakat, ia mengingatkan untuk menggunakan AC secara bijak dengan memastikan ruangan tertutup rapat, memperbanyak tanaman hijau di pekarangan rumah, serta menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan.