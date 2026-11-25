JawaPos.com - Universitas Airlangga (Unair) Surabaya memangil mahasiswa berinisial RA yang diduga lakukan tindakan pelecehan seksual, yakni merekam aktivitas privasi di kamar mandi gym.

Ketua Pusat Humas dan Protokol (PHMP) Unair Pulung Siswantara mengatakan, pihak fakultas telah melakukan pemanggilan terhadap sang mahasiswa untuk dimintai keterangan terkait insiden yang beredar tersebut.

"Dalam rangka tindak lanjut awal, pihak fakultas telah memanggil mahasiswa yang bersangkutan serta melakukan pengumpulan keterangan dan informasi yang relevan," kata Pulung dikutip Rabu (25/11).

Dia menjelaskan bahwa proses penanganan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, ketentuan, serta kewenangan institusi yang berlaku.

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"Unair mendukung proses penelusuran dan pendalaman atas informasi yang beredar secara objektif, cermat, dan berlandaskan ketentuan yang berlaku," katanya.

Di sisi lain, Pulung menegaskan Unair tidak menoleransi segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual.

Baik yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan akademik, sepanjang berkaitan dengan sivitas akademika dan/atau menimbulkan implikasi terhadap lingkungan pendidikan.

"Perilaku tersebut bertentangan dengan kode etik mahasiswa, prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta nilai luhur Excellence with Morality yang dijunjung Universitas Airlangga," jelasnya.

Pulung juga menyampaikan bahwa pihak-pihak yang memiliki informasi langsung maupun yang merasa terdampak atas peristiwa ini dapat melapor, atau memberi keterangan melalui kanal resmi fakultas atau kanal penanganan yang tersedia di universitas untuk ditindaklanjuti secara bertanggung jawab.

Diberitakan sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan tindakan kurang terpuji yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Dia diduga merekam aktivitas privasi pengunjung di kamar mandi tempat kebugaran atau gym.

Kasus itu pertama kali diungkap oleh akun media sosial X @mendingberdiri. Dalam utas tersebut, pemilik mengunggah beberapa bukti yang ada di dalam handphone milik mahasiswa tersebut.