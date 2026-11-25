JawaPos.com - Insiden pembakaran seorang marbot Masjid Al Istiqomah Suparman, 75, di Jalan Ngagel Tama Tengah IV, Kecamatan Gubeng, Surabaya dipicu sakit.

Pelaku berinisial S, 65, ternyata teman korban dan juga pernah bekerja sebagai marbot di masjid tersebut.

Kapolsek Gubeng, AKP Sugarda Aditya Buwana Trenggoro mengatakan motif pelaku tega membakar korban karena tidak terima posisinya sebagai marbot masjid telah digantikan dan merasa menjadi bahan gunjingan korban.

"Berdasarkan hasil penyelidikan awal peristiwa tersebut diduga dilatarbelakangi rasa sakit hati pelaku terhadap korban," kata Sugarda, Rabu (25/11/2026).

Sugarda mengungkapkan sebelum melakukan aksinya, pelaku diduga membeli bahan bakar jenis Pertalite di salah satu toko di kawasan Jalan Ngagel Madya.

Bahan bakar tersebut kemudian disimpan sementara sebelum digunakan untuk melakukan aksinya.

"Saat korban sedang tertidur, pelaku diduga menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban dan kemudian menyulutnya menggunakan korek api hingga tubuh korban terbakar," katanya.

Setelah melakukan perbuatannya, pelaku melarikan diri ke Kabupaten Blitar. Dia pun ditangkap Senin (23/11/2026) pukul 11.00 di rumahnya kawasan Wlingi.

"Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polsek Gubeng untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut," katanya.