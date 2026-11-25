JawaPos.com - Unit Reskrim Polsek Gubeng Polrestabes Surabaya menangkap seorang pria berinsial S, 65, usai membakar marbot Masjid Al Istiqomah bernama Suparman, 75, di Jalan Ngagel Tama Tengah IV, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Minggu (22/11/2026).

Tidak diduga, pelaku ternyata merupakan teman Suparman. Dia dulu marbot di masjid tersebut.

Kapolsek Gubeng AKP Sugarda Aditya Buwana Trenggoro menjelaskan peristiwa itu dilakukan S, saat korban sedang tidur di teras masjid.

Sebelumnya, menjalankan aksinya pelaku diduga membeli bahan bakar jenis Pertalite di salah satu toko di kawasan Jalan Ngagel Madya.

Bahan bakar tersebut kemudian disimpan sementara sebelum digunakan untuk melakukan aksinya.

"Saat korban sedang tertidur, pelaku diduga menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban dan kemudian menyulutnya menggunakan korek api hingga tubuh korban terbakar. Setelah melakukan perbuatannya, pelaku melarikan diri meninggalkan korban," kata Sugarda, Rabu (25/11/2026).

Usai membakar korban, pelaku melarikan diri ke wilayah Kabupaten Blitar. S pun ditangkap pada Senin (23/11/2026) sekitar pukul 11.00 WIB di rumahnya kawasan Wlingi.

"Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polsek Gubeng untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut," katanya.

Sementara kondisi korban dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Dia mengalami luka bakar 75 persen.

Ketua RW Ngagel Tama Tengah IV, Hendri Susanto, mengatakan dari informasi yang ia terima, keduanya sempat terlibat pertengkaran sebelum terjadinya aksi pembakaran.

"Katanya sebelumnya mereka bertengkar. Saya juga sempat bertanya ke pihak kepolisian karena biasanya tidak ada masalah seperti ini," ujar Hendri.

Hendri menyampaikan bahwa kedua pria itu sudah lama tinggal di masjid tersebut dan saling mengenal.

Pelaku sebelumnya pernah menjadi marbot di masjid tersebut, namun mengundurkan diri setelah Idul Adha 2026 dan pulang kampung ke Blitar.

Posisi marbot itu kemudian digantikan oleh korban yang berasal dari Trenggalek. Sekitar seminggu sebelum kejadian, pelaku kembali ke Surabaya berniat mencari pekerjaan.

Pelaku lalu diberi pekerjaan oleh warga sekitar menjadi tukang bersih-bersih sampah. Pada Sabtu (21/11), antara korban dan pelaku terlibat cekcok yang diduga dipicu karena pelaku disebut mengotori toilet masjid usai bekerja. Akhirnya, pelaku nekat membakar korban saat sedang tertidur di teras masjid.