JawaPos.com - Sebanyak 20.179 aduan masyarakat masuk melalui Hotline Lapor Cak Eri nomor 0811338884. Dari jumlah tersebut, 99,9 persen telah ditindaklanjutoleh dinas terkait.

Ribuan aduan masuk itu dihimpun sejakhotline dibuka pada 6 Mei hingga 30 September 2026.

Kehadiran hotline tersebut menjadi jembatan komunikasi langsung antara warga dan Wali Kota Eri Cahyadi.

Selain menjadi wadah penyampaian aduan dan penanganan persoalandi lapangan, hotline juga terbukti ampuh mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Pahlawan.

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Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memberikan apresiasi ataspartisipasi aktif warga yang terus mengawal pembangunan Kota Pahlawan.

Dia juga menyampaikan terima kasih dan permohonanmaaf apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat hal yang perlu disempurnakan.

"Saya mohon maaf jika selama saya menjabat sebagai wali kotabersama jajaran Pemkot Surabaya masih ada kinerja kami yang kurang. Namun, percayalah saya bersama dinas-dinas tidakpernah tinggal diam," kata Wali Kota Eri, Rabu (21/10/2026).

Eri menegaskan, setiap laporan yang dikirimkanwarga, menjadi bahan evaluasi bagi jajaran Pemkot Surabaya untuk terus membenahi kinerja dan mempercepat penyelesaianpersoalan di lapangan.

"Setiap keluhan dan harapan wargaSurabaya selalu menjadi bahan evaluasi sekaligus penyemangatbagi saya setiap hari. Insyaallah, satu per satu pasti kami benahi," tuturnya.

Karena itu, Eri juga menekankan pentingnya peranaktif masyarakat dalam pembangunan kota secara berkelanjutan. Ia mengajak seluruh warga Surabaya untuk ikut berpartisipasilewat program pembangunan melalui Kampung Pancasila.

"Karena itu, ayo kita bersama-sama membangun Kota Surabaya melalui Kampung Pancasila. Insyaallah kota kita akan menjadilebih baik, sehingga semua warga bisa terlibat dalampembangunan Surabaya," katanya.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota SeluruhIndonesia (APEKSI) itu juga mengimbau masyarakat agar tidakragu melaporkan berbagai persoalan lingkungan yang ditemuisehari-hari. Ia menjamin seluruh laporan dipantau secaraberkala.

"Sampaikan semua keluhan dan persoalan yang kalian temui di Surabaya. Semua keluhan bisa langsung kalian sampaikankepada saya melalui hotline Lapor Cak Eri. Nanti semua laporanakan saya lihat satu per satu dan insyaallah saya tindak lanjutihingga tuntas," tegasnya.

Selain melalui hotline, masyarakat juga dapat menyampaikanlaporan atau aduan lewat Aplikasi WargaKu hingga akun media sosial resmi Wali Kota Eri Cahyadi.

Ia menjamin setiap laporandipantau secara langsung agar solusi yang diberikan benar-benartuntas. "Ayo kita bersama-sama menata kota kita. Saya tunggulaporannya, masukannya, untuk membangun Kota Surabaya," pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika(Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, hampir seluruh aduan yang masuk telah direspons oleh PD terkait.

Adapun sisa aduan yang belum ditindaklanjuti umumnyamemerlukan informasi tambahan dari pelapor, khususnyakejelasan titik lokasi kejadian.

"Ada beberapa laporan yang masih memerlukan konfirmasi, misalnya aduan parkir liar yang belum mencantumkan lokasi secaraspesifik. Informasi tersebut penting agar petugas bisamemastikan titik permasalahan dan melakukan penanganansecara tepat," ujar Eddy.

Menurutnya, Hotline Lapor Cak Eri sebagai bahan evaluasi bagi pemkot dalam meningkatkan kualitas pelayananpublik.

Dari setiap aduan yang masuk, pemkot dapat mengetahuipersoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menentukanlangkah penanganan yang lebih tepat.

"Dari laporan warga, kami bisa melihat persoalan apa saja yang masih terjadi di lapangan dan perlu segera ditangani. Ini menjadibahan evaluasi bagi kami untuk memperkuat pelayanan, meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah, dan memastikan kebutuhan masyarakat bisa ditindaklanjuti denganlebih cepat dan tepat," ujarnya.

Berdasarkan klasifikasi aduan yang diterima Pemkot Surabaya, persoalan parkir menjadi kategori yang paling banyakdilaporkan warga, yakni mencapai 3.697 laporan. Aduan inimencakup parkir liar, penggunaan QRIS, pembayaran nontunai, hingga pelanggaran ketentuan tarif parkir.

Berikutnya, laporan mengenai lalu lintas dan pedagang kaki lima (PKL) mencapai 1.753 aduan, disusul persoalan sosialkemasyarakatan sebanyak 1.691 laporan.

Pengaduan lainnya mencakup sektor pendidikan sebanyak 1.321 laporan, infrastruktur jalan 1.058 laporan, gangguanketenteraman 963 laporan, ketenagakerjaan 956 laporan, drainase dan saluran air 815 laporan, serta fasilitas umum dan sosial sebanyak 665 laporan. Sementara itu, kategori lain-lain tercatat sebanyak 1.130 laporan.

Berdasarkan PD yang menerima pengaduan, Dinas Perhubungan(Dishub) menempati urutan teratas dengan 4.738 laporan, diikutiDinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) sebanyak2.364 laporan.

Selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menerima1.266 laporan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 1.255 laporan, Dinas Pendidikan 1.131 laporan, Dinas Sosial 1.128 laporan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebanyak 1.065 laporan.

Eddy menjelaskan, tindak lanjut atas pengaduan pada prinsipnyadilakukan dalam waktu 1x24 jam. Namun, penyelesaiansejumlah persoalan membutuhkan waktu lebih panjang karenamelibatkan koordinasi lintas PD maupun instansi di luarkewenangan Pemkot Surabaya.

"Prinsipnya, laporan segera ditindaklanjuti. Namun, adapersoalan yang membutuhkan koordinasi dan persiapan agar penyelesaiannya benar-benar tepat. Jika belum bisa selesaidalam 1x24 jam, perangkat daerah harus memastikan tahapanpenanganan dan rencana waktunya sehingga prosesnya tetapterarah," jelasnya.

Ia menambahkan, aduan masyarakat menjadi pengingat bagiPemkot Surabaya untuk terus memperkuat kehadiran petugas di lapangan. Semakin baik pelayanan dan penjangkauan yang dilakukan perangkat daerah, diharapkan persoalan warga dapatterdeteksi lebih awal dan segera dituntaskan.