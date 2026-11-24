JawaPos.com – Peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November 2026 diharapkan tidak menjadi beban bagi orang tua siswa.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh SD dan SMP negeri di Kota Pahlawan memastikan tidak ada pengumpulan uang atau iuran wali murid untuk memberikan hadiah kepada guru.

Penegasan itu disampaikan Eri setelah menerima laporan masyarakat melalui hotline Lapor Cak Eri mengenai dugaan pengumpulan iuran untuk peringatan Hari Guru. Salah satu laporan tersebut menyangkut SMP Negeri 18 Surabaya.

Eri kemudian meminta Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Febrina Kusumawati melakukan klarifikasi langsung kepada pihak sekolah, guru, hingga wali murid.



“Saya pastikan tidak ada sekolah atau guru yang meminta iuran. Nyuwun tulung buat orang tua wali murid SD-SMP negeri se-Surabaya, tidak perlu ada urunan-urunan biar tidak ada salah paham,” kata Eri, Senin (23/11/2026).

Menurut Eri, dirinya memahami apabila orang tua ingin memberikan tanda terima kasih kepada guru yang telah mendidik anak-anak mereka. Namun, bentuk apresiasi tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara yang berpotensi memberatkan keluarga siswa.

“Saya yakin guru-guru itu senang kalau ada wali murid yang memberikan apresiasi. Tapi mereka ya tidak mau memberatkan wali murid,” ujarnya.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Febrina mengaku telah mendatangi SMP Negeri 18 Surabaya untuk memastikan informasi yang beredar. Dia menemui kepala sekolah dan sejumlah guru guna menelusuri apakah terdapat komunikasi internal yang mengarah pada pengumpulan uang.



“Saya ditugasi Pak Wali Kota untuk mendalami dan menyelesaikan isi hotline itu. Jadi di sini ada suara yang mulai menyampaikan bahwa ada semacam iuran-iuran itu yang akan dipakai untuk Hari Guru,” kata Febrina.

Dalam pemeriksaan itu, Febrina juga meminta keterangan seorang wali murid yang sedang menjemput anaknya. Dia menanyakan apakah terdapat pembahasan mengenai iuran Hari Guru dalam grup komunikasi orang tua siswa.

Dari hasil konfirmasi, informasi mengenai Hari Guru memang sempat dibicarakan di grup tersebut. Namun, wali murid yang dimintai keterangan menyatakan tidak ada ajakan untuk mengumpulkan uang atau urunan guna memberikan hadiah kepada guru.

“Adakah informasi di dalam grup itu bahwa ayo kita iuran, kita urunan untuk Hari Guru, untuk kita kasih guru kita sesuatu, dijawabnya tidak,” jelasnya.



Meski demikian, Dispendik Surabaya meminta seluruh sekolah negeri tidak membuka ruang bagi munculnya komunikasi informal yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Arahan tersebut berlaku bagi seluruh SD dan SMP negeri di Surabaya.

Febrina menegaskan, sekolah tidak boleh menginisiasi pengumpulan uang untuk kegiatan maupun pemberian tertentu yang berpotensi membebani wali murid.

“Pak Wali sudah berikan penegasan kepada kita semuanya bahwa sekolah di Surabaya, utamanya di negeri, tidak ada urunan-urunan untuk sesuatu,” tegasnya.

Dia mengingatkan, kondisi ekonomi setiap keluarga berbeda. Uang dengan nominal kecil bagi sebagian orang belum tentu memiliki nilai yang sama bagi keluarga lainnya.

“Uang Rp 10 ribu untuk seseorang itu bisa jadi luar biasa. Bisa beli beras mungkin atau beli hanya sekadar minyak, telur itu berarti banget. Tapi sebagian orang kalau Rp 10 ribu itu memang ringan karena mungkin penghasilannya besar. Jadi tidak sama,” paparnya.

Karena itu, Febrina meminta seluruh kepala sekolah memastikan tidak ada ajakan maupun pembicaraan yang mengarah pada pengumpulan dana untuk peringatan Hari Guru.