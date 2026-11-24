JawaPos.com - Media sosial dihebohkan dengan tindakan kurang terpuji yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Dia diduga merekam aktivitas privasi di kamar mandi tempat kebugaran atau gym.

Kasus itu pertama kali diungkap oleh akun media sosial X @mendingberdiri. Dalam utas tersebut, pemilik mengunggah beberapa bukti yang ada di dalam handphone milik mahasiswa tersebut.

"Jujur ini serem sih ngerekam rekam orang pada telanjang dada di kamar mandi gym ada yang lagi mandi juga direkam. Ini pelecehan banget sih tapi untung korbannya keburu tau terus dibawa ke frontdesk. Pelakunya itu salah satu mahasiswa PTN di Surabaya," tulis akun tersebut dikutip JawaPos.com, Selasa (24/11/2026).

Belakangan diketahui mahasiswa tersebut berinisial RA, mengambil program studi Farmasi.

Menanggapi hal itu, Ketua Pusat Humas dan Protokol (PHMP) Unair Pulung Siswantara mengatakan bahwa fakultas telah memanggil mahasiswa yang bersangkutan serta melakukan pengumpulan keterangan dan informasi yang relevan.

"Proses penanganan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, ketentuan, serta kewenangan institusi yang berlaku," kata Pulung dikonfirmasi, Selasa (24/11/2026).

Kemudian, bagi pihak-pihak yang memiliki informasi langsung maupun yang merasa terdampak atas peristiwa ini dapat menyampaikan laporan atau keterangan melalui kanal resmi fakultas atau kanal penanganan yang tersedia di universitas untuk ditindaklanjuti secara bertanggung jawab.

"Dalam proses tersebut, Unair akan menjamin kerahasiaan identitas, keamanan, serta perlindungan dari intimidasi, tekanan, dan viktimisasi," tambahnya.

Unair menegaskan komitmennya untuk tidak menoleransi segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual, baik yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan akademik, sepanjang berkaitan dengan sivitas akademika dan/atau menimbulkan implikasi terhadap lingkungan pendidikan.

Perilaku tersebut bertentangan dengan kode etik mahasiswa, prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta nilai luhur Excellence with Morality yang dijunjung Universitas Airlangga.

"Unair berkomitmen untuk terus mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun pelanggaran hak," katanya.