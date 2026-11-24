JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Grand Job Fair 2026 di Gedung Convention Hall, Jalan Arief Rachman Hakim, pada 17-19 November 2026 dengan menghadirkan terobosan inklusif bagi pencari kerja.

Dalam bursa kerja yang diikuti 49 perusahaan ini, tersedia sebanyak 3.013 lowongan pekerjaan tanpa mencantumkan pembatasan usia maupun syarat penampilan fisik (good looking).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi merinci, ribuan posisi tersebut terbagi atas 1.500 lowongan penempatan dalam negeri, 912 lowongan luar negeri, serta 601 posisi khusus bagi penyandang disabilitas yang pendaftarannya diakses melalui aplikasi ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo).

"Ini ada 3.013 lowongan pekerjaan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Yang luar biasa, ada 601 lowongan untuk penyandang disabilitas. Ini bentuk kesetaraan, bagaimana kita memberikan kesempatan yang sama bagi saudara-saudara kita untuk mendapatkan pekerjaan," ujar Eri.

Untuk memastikan lowongan benar-benar menyerap tenaga kerja ber-KTP Surabaya, Eri menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) melakukan audit identitas serta alamat pelamar yang diterima pasca-kegiatan berakhir.

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Bagi warga yang telah melewati usia produktif, Pemkot Surabaya juga menyiapkan skema penyerapan melalui program padat karya, pendampingan kewirausahaan, hingga kewajiban melibatkan pekerja lokal Surabaya pada proyek konstruksi APBD dan sektor perhotelan serta kafe.

"Setelah ini ditutup, nanti akan dicek oleh Kepala Disnaker. Perusahaan yang menyampaikan menerima 100 orang, misalnya, akan dicek siapa saja namanya dan alamatnya. Sehingga bisa dipastikan lowongan yang dibuka benar-benar terisi oleh warga Surabaya," tegasnya.

Kepala Disperinaker Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro menyampaikan, penghapusan syarat batas usia dan penampilan fisik bertujuan agar seleksi murni berbasis keterampilan dan kompetensi.

Langkah perluasan kesempatan kerja ini turut menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Surabaya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 4,84 persen pada 2025 turun menjadi 4,45 persen pada 2026.

Kebijakan tanpa diskriminasi usia dan kondisi fisik ini disambut antusias para pelamar, termasuk Rahmat Iqbal Salva Fahmi (30), penyandang disabilitas netra asal Wonokromo lulusan S1 Pendidikan Luar Biasa Unesa.

"Sebetulnya mencari pekerjaan cukup menantang. Saya baru lulus kuliah tahun ini dan masih terus mencari pekerjaan. Melalui job fair ini, saya bisa mengetahui langsung perusahaan yang membuka kesempatan bagi teman-teman disabilitas," ungkap Rahmat.

Hal senada disampaikan Aris Tirtana (41), warga Tandes yang melamar posisi administrasi dan pergudangan dengan modal pengalaman call center.