JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan pembangunan infrastruktur kota seperti normalisasi saluran air dan penataan pedestrian berjalan seiring dengan pelestarian ruang terbuka hijau. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M. Fikser menegaskan, setiap pohon yang terpaksa ditebang atau dipindahkan akibat proyek fisik milik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) wajib diganti dengan pohon baru berukuran besar, bukan sekadar bibit kecil.

Kebijakan tersebut diterapkan agar warga Kota Pahlawan tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk kembali merasakan manfaat kerindangan dan kesejukan kota.

"Setiap anggaran pekerjaan pembuatan saluran maupun infrastruktur harus ada anggaran untuk penanaman pohon. Kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman DSDABM agar pohon yang diganti tidak berukuran kecil, tetapi diupayakan memiliki ukuran yang sepadan dengan pohon sebelumnya. Jadi, masyarakat bisa langsung menikmati manfaatnya tanpa harus menunggu terlalu lama sampai pohon tumbuh besar," ujar Fikser.

Fikser menjelaskan, penanaman pohon pengganti diupayakan tetap berada di titik semula, atau digeser ke lokasi terdekat apabila ruang eksisting sudah terpakai pelebaran saluran maupun pedestrian.

Di samping proyek infrastruktur, DLH Surabaya juga tengah mengevaluasi kondisi fisik dan jenis pohon tua yang rawan tumbang saat diterpa cuaca ekstrem, termasuk pohon jenis sono yang memiliki karakteristik akar serta guguran daun tertentu.

Sebagai langkah terukur, DLH telah menyusun klaster rencana peremajaan pohon bertahap, salah satunya menyasar kawasan Jalan Raya Darmo.

Rencana peremajaan pohon disusun berdasarkan beberapa indikator teknis. Pertama, kerapatan dan daya serap karbon dengan menghitung kepadatan tutupan hijau serta kemampuan tanaman dalam menyerap emisi karbon perkotaan.

Kedua, karakteristik akar dan keselamatan, dengan memastikan struktur akar tidak merusak konstruksi trotoar maupun saluran sekaligus aman dari risiko tumbang.

Selain itu, setiap tahapan penggantian pohon tua di kawasan ikonik akan disosialisasikan terlebih dahulu agar warga memahami pertimbangan keselamatannya.

"Kami sudah membuat semacam klaster rencana pergantian pohon. Kami menghitung kerapatan, kemampuan penyerapan karbon, hingga kondisi pohonnya. Untuk pohon-pohon yang memang perlu diremajakan, penggantiannya juga diupayakan dengan pohon berukuran besar, bukan sekadar bibit kecil," jelasnya.

Untuk meminimalkan insiden pohon tumbang selama musim hujan, DLH Surabaya secara rutin mengintensifkan pemangkasan dan perantingan tajuk sejak musim kemarau dengan teknik yang tetap menjaga estetika pohon.

Langkah perantingan ini sekaligus memastikan cahaya lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak tertutup dedaunan pada malam hari, serta menjaga jarak aman dahan dari jaringan kabel listrik melalui koordinasi bersama PT PLN.

Ke depan, Pemkot Surabaya juga telah menyiapkan anggaran khusus untuk penanaman ribuan pohon baru pada tahun 2027 guna memperluas tutupan hijau kota.