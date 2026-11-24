JawaPos.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri membantah adanya aliran dana dugaan korupsi penyelewengan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) kepada anggota DPRD periode 2025–2026.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul temuan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terkait sejumlah pengeluaran kas KBS yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

Pengeluaran tersebut meliputi biaya operasional bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), hingga honorarium. Dalam penyelidikan kasus tersebut, muncul dugaan adanya aliran dana kepada sejumlah legislator.

Menanggapi isu itu, Syaifuddin menegaskan bahwa kabar mengenai penggunaan anggaran KBS untuk kepentingan anggota DPRD tidak benar.

“Jadi, perlu saya sampaikan bahwa isu-isu yang berkembang selama ini bahwa KBS, kaitan KBS aliran anggarannya masuk ke DPRD itu tidak benar,” ujarnya saat ditemui awak media, Selasa (24/11/2026).

Politikus yang akrab disapa Kaji Ipuk itu menjelaskan, setiap hak keuangan yang diterima anggota DPRD telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Termasuk pembayaran honorarium apabila legislator diundang sebagai narasumber dalam suatu kegiatan.

Menurut dia, honorarium narasumber harus tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) lembaga penyelenggara kegiatan. Pembayaran tersebut juga mengacu pada ketentuan standar harga satuan regional.

“Seandainya ada yang namanya narasumber, itu pasti ada tercantum di RKA mereka. Maka itu sah secara legal, secara aturan, secara undang-undang legal bagi DPRD,” jelasnya.



Dia menambahkan, frekuensi anggota DPRD diundang menjadi narasumber bergantung pada kebutuhan dan program yang disusun pihak penyelenggara, termasuk KBS.

“Jadi kuota itu tergantung. Bisa satu bulan satu kali, bisa enam bulan satu kali, itu tergantung. Jadi mereka (KBS) yang mengundang anggota dewan atau pihak-pihak lain yang dianggap untuk bisa menambah apa yang menjadi kepentingan dan program-program mereka yang mau dirancang, mau yang direncanakan,” paparnya.

Meski membantah adanya aliran dana tersebut, Syaifuddin menyatakan tetap menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan Kejati Jatim. Dia menyerahkan penanganan perkara sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.