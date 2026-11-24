JawaPos.com - Pengembangan kawasan sungai di Surabaya mendapat perhatian Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Saat berkunjung bersama Wakil Wali Kota Surabaya yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Armuji, Hasto melihat langsung potensi Sungai Kalimas yang kini dikembangkan sebagai ruang publik dan destinasi wisata.

Armuji menjelaskan bahwa kawasan sungai di Surabaya memiliki peluang besar untuk dikembangkan lebih jauh. Selain berfungsi sebagai saluran air dan pengendali banjir, sungai juga bisa menjadi ruang rekreasi sekaligus sumber penghasilan masyarakat.

"Sungai di Surabaya punya potensi besar. Kalau kita jaga kebersihannya dan tata dengan baik, sungai bisa menjadi tempat wisata yang menarik, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga di sekitarnya," ujar Armuji, Senin (23/11).

Menurut Armuji, pengembangan wisata sungai merupakan bagian dari pembangunan kota yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Penataan lingkungan yang telah dirintis pada masa kepemimpinan Tri Rismaharini kini dilanjutkan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama dirinya.

"Pembangunan kota harus berkesinambungan, dan yang paling penting manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," jelasnya.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Wisata Air Kalimas. Destinasi susur sungai tersebut tersebut upaya menghidupkan kembali kawasan sungai di pusat kota. Pengembangan Kalimas dilakukan melalui penataan taman, dermaga, penerangan, fasilitas wisata, serta ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Kawasan tersebut juga memberi ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.

Armuji menilai, keberhasilan wisata sungai tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik. Perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi faktor penting agar kawasan yang telah ditata tetap nyaman dikunjungi.

"Sungainya hari ini kita bersihkan, tetapi kalau besok masih ada yang membuang sampah sembarangan, tentu akan kotor lagi. Jadi yang harus kita bangun bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga budaya masyarakat untuk menjaga lingkungan," katanya.

Dia mengaitkan upaya tersebut dengan gerakan Merawat Pertiwi yang digaungkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurut Armuji, pelestarian lingkungan perlu menjadi kesadaran bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah.

"Pesan Ibu Megawati tentang Merawat Pertiwi sangat relevan. Menjaga sungai, menanam pohon, mengurangi sampah, dan merawat lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Ini harus menjadi gerakan masyarakat, bukan hanya pekerjaan pemerintah," tutur Armuji.

Armuji berharap pengembangan wisata sungai di Surabaya semakin kuat melalui kolaborasi pemerintah, warga, dan pelaku usaha. Dengan begitu, penataan lingkungan tidak berhenti pada keindahan kota, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau sungainya bersih, kotanya indah, masyarakatnya sehat, dan ekonominya ikut bergerak, itulah manfaat pembangunan yang ingin terus kita hadirkan. Merawat Surabaya juga berarti merawat pertiwi untuk generasi mendatang," katanya.

Sementara itu, Hasto Kristiyanto mengapresiasi menilai pembangunan kawasan sungai menjadi contoh kerja nyata yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Ini sejalan dengan arahan Ibu Megawati bahwa Merawat Pertiwi harus diwujudkan melalui kerja nyata. Sungai yang bersih, lingkungan yang sehat, dan ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan," ujar Hasto.