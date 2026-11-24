JawaPos.com - Berpura-pura mencari tempat tinggal menjadi cara pasangan suami istri (pasutri) di Surabaya untuk melancarkan aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Setelah mengenal pemilik indekos, keduanya justru mengincar sepeda motor milik penghuni yang terparkir di halaman.

Polisi mengungkap modus tersebut setelah meringkus W (36), warga Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, dan AN (35), warga Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.

Keduanya diduga telah beraksi di sejumlah rumah kos. Sepeda motor yang menjadi sasaran dibawa kabur dengan menggunakan kunci letter T untuk merusak rumah kontak kendaraan. Pelaku juga terkadang mendorong motor bersama-sama.

Kapolsek Tambaksari Kompol Didik Tri Wahyudi mengatakan, dua aksi terakhir komplotan tersebut terjadi pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 00.00 WIB dan Senin (21/9/2026) pukul 02.14 WIB.

Lokasi pencurian berada di rumah kos Jalan Lebak Arum IV Nomor 48, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, serta rumah kos Jalan Kapas Madya Gang 2E Nomor 14, Surabaya.

“Kerugian korban berupa satu unit Honda Vario 125 tahun 2016 warna merah dengan nopol AG 4954 CG dan satu unit Honda Vario 125 tahun 2014 warna hitam dengan nopol S 5810 OY,” kata Didik, Selasa (24/11/2026).

Dari hasil pemeriksaan, polisi mendapati pasutri tersebut diduga telah menyasar sedikitnya delapan rumah kos.

Beberapa lokasi yang pernah menjadi tempat kejadian perkara di antaranya Jalan Gresik PPI Gang Lebar Nomor 1, Jalan Dupak Baru 2 Nomor 5, kawasan Tembok Lor, Jalan Pandegiling Nomor 314 B, Jalan Dupak Bandarejo 6 Nomor 36, serta Jalan Tanah Merah Indah.

Didik menyebut, kawasan Dupak dan Pandegiling menjadi wilayah yang paling sering disasar kedua tersangka.

“Modusnya, mereka berpura-pura mencari kos. Saat memperkenalkan diri kepada pemilik kos, mereka mengaku ingin menyewa kamar dan membayar uang tanda jadi sebesar Rp 100 ribu,” jelasnya.

Setelah mendapatkan kepercayaan pemilik kos, keduanya kembali pada malam hari untuk mencari sepeda motor yang tidak dikunci setang. Kendaraan tersebut kemudian dibawa kabur.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi juga menangkap dua orang yang diduga menjadi penadah motor hasil curian, yakni R (32) dan M (41). Keduanya merupakan warga Kelurahan Pertapan, Kecamatan Labang, Bangkalan, Madura.

“R dan M sama-sama merupakan residivis perkara penadahan curanmor,” ungkap Didik.

Polisi turut menyita rekaman CCTV saat kejadian, dokumen kepemilikan dua unit Honda Vario 125, satu buah kunci letter Y, serta dua mata kunci T sebagai barang bukti.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi juga menangkap dua orang yang diduga menjadi penadah motor hasil curian, yakni R (32) dan M (41). Keduanya merupakan warga Kelurahan Pertapan, Kecamatan Labang, Bangkalan, Madura.

“R dan M sama-sama merupakan residivis perkara penadahan curanmor,” ungkap Didik.