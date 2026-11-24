JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya resmi melarang guru di SD dan SMP negeri maupun swasta untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap siswi yang menstruasi.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 400.3/17700/436.7.1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Pendampingan Kesehatan Reproduksi Peserta Didik Perempuan.

Aturan itu dibuat sebagai tindak lanjut agar kejadian guru memeriksa siswi saat menstruasi di SMPN 21 Surabaya tidak terulang.

Pengecekan itu awalnya dilakukan berkaitan dengan kegiatan keagamaan salat, untuk memastikan kejujuran siswi yang mengaku menstruasi, namun dilakukan dengan pemeriksaan fisik.

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Kepala Dispendik Kota Surabaya Febrina Kusumawati sekolah harus menyediakan mekanisme pencatatan bagi siswi yang menyampaikan bahwa dirinya sedang menstruasi, sehingga tidak mengikuti kegiatan salat di sekolah.

Pencatatan mencakup nama, kelas, tanggal hari pertama hingga hari terakhir menstruasi, serta kegiatan alternatif yang diikuti berdasarkan informasi pribadi dari peserta didik.

“Pencatatan harus dilakukan secara tertib, terbatas, dan rahasia dengan tetap menjaga privasi serta martabat peserta didik. Sekolah dilarang melakukan pemeriksaan fisik, memaksa siswi mengungkapkan kondisi menstruasinya, ataupun melakukan tindakan yang dapat mempermalukan mereka,” kata Febri, Selasa (24/11).

Febri menjelaskan, sekolah tetap wajib menyedikana kegiatan alternatif bagi siswi muslim yang sedang menstruasi dan tidak dapat melaksanakan ibadah salat.

“Pelaksanaan kegiatan keagamaan harus tetap memperhatikan kenyamanan, perlindungan, dan hak peserta didik tanpa diskriminasi. Karena itu, bagi siswi yang sedang menstruasi, sekolah perlu menyediakan kegiatan alternatif yang tetap mendukung pembinaan karakter mereka,” tambahnya.

Edaran itu juga mengatur apabila terjadi kondisi di mana terdapat siswi yang mengalami menstruasi berkepanjangan, nyeri berat, perdarahan berlebihan, atau gangguan kesehatan lainnya.

Pihak sekolah diminta berkoordinasi dengan orang tua atau wali agar peserta didik memperoleh pemeriksaan oleh tenaga kesehatan sesuai indikasi medis.

“Pendampingan kesehatan harus dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi peserta didik. Jika ditemukan keluhan, sekolah perlu berkoordinasi dengan orang tua atau wali untuk memastikan anak mendapatkan pemeriksaan dan penanganan sesuai standar pelayanan kesehatan serta ketentuan perlindungan anak,” jelasnya.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten, kepala sekolah diwajibkan melaksanakan monitoring dan evaluasi internal setiap bulan.

Evaluasi mencakup pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kegiatan alternatif, ketertiban pencatatan, pelaksanaan tugas PIC, pendampingan kesehatan, hingga kolaborasi dengan Puskesmas.