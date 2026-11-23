JawaPos.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta dugaan penyalahgunaan anggaran di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) diusut hingga tuntas.

Penetapan empat tersangka baru dalam kasus tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh jajaran pemerintah kota maupun badan usaha milik daerah (BUMD).

Eri menegaskan, penggunaan anggaran harus dilakukan sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dia menyerahkan proses hukum yang berjalan kepada aparat penegak hukum (APH).

“Dengan pemeriksaan ini, menjadi pembelajaran bagi semuanya bahwa penggunaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai dengan nomenklaturnya,” kata Eri ditemui, Senin (23/11/2026).

Menurut dia, anggaran yang dikelola pemerintah maupun BUMD semestinya dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap pengeluaran harus memiliki dasar dan pertanggungjawaban yang jelas.

Terkait dugaan penggunaan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar, Eri menyatakan Pemkot Surabaya telah menyampaikan hasil pemeriksaan Inspektorat kepada APH. Dia tidak ingin mendahului proses penyidikan dengan menyimpulkan sumber anggaran yang diduga disalahgunakan.

“Kalau kita tidak buka anggaran satwa ya, karena ini sudah masuk ke dalam ranahnya APH, maka apa yang sudah kami lakukan dulu dengan Inspektorat kami sampaikan ke APH,” ujarnya.

Eri menyebut, berdasarkan pemeriksaan awal Inspektorat, tidak ditemukan penggunaan anggaran yang berasal dari pos keuangan yang sebelumnya diperiksa dan dihitung oleh pemkot.

Namun, temuan terbaru mengindikasikan adanya kemungkinan penggunaan anggaran dari pos lain.

“Maka dari temuan ini pasti ada anggaran lain yang digunakan. Maka saya minta ini bisa diproses lebih lanjut dan menjadi terang benderang sehingga KBS ke depannya keuangan-keuangannya bisa menjadi lebih baik,” tuturnya.

Dia juga menyinggung temuan pencatatan keuangan KBS yang dinilai janggal. Terdapat anggaran sekitar Rp 8 miliar yang tercatat dalam neraca, tetapi uangnya tidak ditemukan.

“Karena buat saya, kemarin yang saya sampaikan, ada anggaran Rp 8 miliar, begitu kan, tetapi tercatat di dalam neraca tapi duitnya tidak ada (ora ana),” ungkap Eri.

Mengenai kemungkinan keterlibatan anggota Komisi B DPRD Surabaya, Eri mengatakan pemeriksaan internal pemkot maupun audit tim independen sebelumnya tidak menemukan anggaran yang berkaitan dengan DPRD.

“Dari anggaran itu tidak ada ya, tidak ada yang dari Komisi B, tidak ada DPRD pun tidak ada, anggaran yang dari audit internal yang kita periksa, setelah itu audit dari tim independen yang kita periksa tidak ada,” jelasnya.

Sementara itu, terkait informasi adanya anggota DPRD yang menerima honorarium narasumber, Eri menegaskan bahwa pos tersebut berbeda dengan anggaran pakan satwa. Menurut dia, honorarium narasumber memiliki nomenklatur dan kode rekening tersendiri.

Dia meminta hal tersebut ditelusuri lebih lanjut oleh APH untuk memastikan apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan kode rekening dan peruntukannya.

“Ketika dia narasumber, maka itu adalah anggaran narasumber, bukan anggaran yang terkait dengan apa tadi? Pakan apa, tidak. Karena setiap di nomenklatur ketika pemerintah kota juga mengadakan acara maka ada narasumber sebagai pembicara,” katanya.

Untuk mencegah terulangnya dugaan penyalahgunaan anggaran, Eri menjelaskan bahwa setiap BUMD memiliki mekanisme pertanggungjawaban keuangan masing-masing. Audit dilakukan oleh tim independen yang ditunjuk BUMD setiap akhir tahun.

Hasil audit tersebut kemudian disampaikan kepada wali kota sebagai dasar evaluasi dan pengesahan pertanggungjawaban anggaran.

“Dari hasil itulah disampaikan kepada wali kota. Maka dari audit itu kalau tidak terjadi apa-apa, audit independennya juga normal, ya kita sahkanlah anggaran tahun sebelumnya,” pungkasnya.