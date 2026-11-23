JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya mewajibkan pihak sekolah mendampingi siswi yang sedang menstruasi.

Tak hanya itu, juga harus dipastikan hak, kenyamanan, dan privasi mereka tetap terlindungi selama mengikuti kegiatan di lingkungan sekolah.

Kepala Dispendik Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, di Surabaya, Senin, mengatakan hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 400.3/17700/436.7.1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Pendampingan Kesehatan Reproduksi Peserta Didik Perempuan yang ditujukan kepada seluruh kepala SD dan SMP negeri maupun swasta di Kota Surabaya.

"Dispendik Surabaya memperkuat perlindungan dan pendampingan kesehatan reproduksi bagi peserta didik perempuan," kata dia dalam keterangan.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut bagian dari upaya memperkuat pembinaan karakter sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak dan kebutuhan peserta didik perempuan di lingkungan sekolah.

Dalam pelaksanaan, kata dia, sekolah tetap wajib memfasilitasi kegiatan pembiasaan keagamaan sesuai agama dan keyakinan masing-masing peserta didik.

Khusus siswi Muslim yang sedang menstruasi dan tidak dapat melaksanakan ibadah shalat, kata dia, sekolah diminta menyediakan kegiatan alternatif, seperti pembinaan karakter, mendengarkan tausiah, maupun kegiatan keagamaan lainnya.

"Pelaksanaan kegiatan keagamaan harus tetap memperhatikan kenyamanan, perlindungan, dan hak peserta didik tanpa diskriminasi. Karena itu, bagi siswi yang sedang menstruasi, sekolah perlu menyediakan kegiatan alternatif yang tetap mendukung pembinaan karakter mereka," katanya.

Ia mengatakan sekolah juga menyediakan mekanisme pencatatan bagi siswi yang menyampaikan bahwa dirinya sedang menstruasi sehingga tidak mengikuti kegiatan shalat di sekolah.

Pencatatan mencakup nama, kelas, tanggal hari pertama hingga hari terakhir menstruasi, serta kegiatan alternatif yang diikuti berdasarkan informasi pribadi dari peserta didik.

Ia mengatakan setiap sekolah juga diwajibkan menunjuk penanggung jawab atau person in charge (PIC), yang diutamakan berasal dari guru perempuan atau petugas Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

PIC bertugas melakukan pencatatan, memberikan pendampingan, berkoordinasi dengan wali kelas dan guru agama, serta menindaklanjuti apabila ditemukan keluhan kesehatan pada peserta didik.

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