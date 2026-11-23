JawaPos.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menonaktifkan Ma'aruf Syah dari jabatan A’wan pascaditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS).

Plh Ketua PWNU Jawa Timur KH Muhammad Balya Firjaun Barlaman menyampaikan dugaan tindak pidana korupsi ini yang menjerat Ma'aruf adalah urusan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan organisasi islam tersebut.

"Karena itu perkara yang disangkakan menjadi tanggung jawab personal dan tidak ada kaitan sama sekali dengan PWNU," kata Gus Firjaun, Senin (23/11/2026).

Maka dari itu, sebaga wujud komitmen untuk mendukung proses penyelidikan, PWNU Jawa Timur akan menonaktifan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai A’wan PWNU sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

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"Kebijakan itu sebagai bagian dari ikhtiar untuk menjaga marwah organisasi dan agar proses hukum berjalan objektif tanpa konflik kepentingan," jelasnya.

Kebijakan itu tertuang dalam surat dikeluarkan dengan Nomor: 1366/PW.01/A.II.11.01/16/11/2026 tertanggal 21 November 2026 yang ditandatangani Rais Syuriah KH Anwar Manshur, Katib Syuriah Dr KH Ahsanul Haq, Plh Ketua KHM Balya Firjaun Barlaman, dan Sekretaris Ir HM Faqih MSA PhD.

Gus Firjaun menegaskan PWNU Jawa Timur mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum secara transparan dan berkeadilan serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan tersangka kepada tiga petinggi KBS dan satu pengacara atas dugaan korupsi pengelolaan keuangan.



Dalam perkara dugaan korupsi keuangan PTDS KBS 2025-2026 itu, MS disebut meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak Rp500 juta.