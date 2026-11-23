JawaPos.com - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) resmi memberlakukan penyesuaian perjalanan Commuter Line di wilayah Area 8 Surabaya mulai 1 Desember 2026.

Dengan penyesuaian ini, waktu tempuh perjalanan di beberapa rute Commuter Line menjadi lebih cepat dari sebelumnya.

Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kualitas layanan mobilitas harian masyarakat sekaligus menindaklanjuti evaluasi Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) sebelumnya.

Manager KAI Commuter Area VIII Surabaya, Bayu Gunawan mengonfirmasi, pada GAPEKA terbaru, pihaknya menyiapkan total 46 perjalanan Commuter Line setiap harinya dengan pembaruan jadwal keberangkatan maupun kedatangan.

"Penyesuaian ini juga dilakukan untuk memaksimalkan layanan dalam mendukung mobilitas masyarakat sehari-hari, selain juga untuk mendukung program pemerintah dalam mendorong penggunaan transportasi publik," jelas Bayu di Stasiun Surabaya Gubeng, Senin (23/11).

Salah satu poin utama dalam penyesuaian GAPEKA mulai 1 Desember 2026 adalah penyederhanaan lintas pelayanan Commuter Line Arjonegoro relasi Bojonegoro–Surabaya–Sidoarjo dari semula 9 lintas menjadi 5 lintas pelayanan tanpa mengurangi jumlah perjalanan harian.

Selain itu, penumpang akan merasakan efisiensi waktu tempuh yang jauh lebih singkat pada sejumlah rute utama.

Commuter Line Jenggala misalnya, waktu tempuh dipangkas menjadi 135 menit atau lebih cepat 50 menit dibandingkan jadwal sebelumnya.

Kemudian Commuter Line Dhoho dan Penataran, waktu tempuh menjadi lebih cepat sekitar 7 hingga 14 menit dari GAPEKA sebelumnya.

Selain itu, total kapasitas penumpang meningkat dari 34.345 menjadi 34.615 pengguna per hari.

Salah satunya lewat penambahan stamformasi (SF) KA Supas relasi Surabaya–Pasuruan atau Probolinggo PP dari semula 6 kereta ekonomi menjadi 7 kereta ekonomi.

Karena adanya perubahan jam keberangkatan dan kedatangan, KAI Commuter mengimbau calon penumpang untuk memeriksa kembali jadwal perjalanan yang tertera pada tiket masing-masing sebelum berangkat.

Seiring peningkatan jadwal, KAI Commuter juga merampungkan perbaikan fasilitas pelayanan penumpang, mulai dari ruang tunggu, toilet, musala, ruang laktasi, hingga penambahan kursi tunggu di sejumlah stasiun.

Meliputi Stasiun Surabaya Gubeng, Tandes, Kandangan, Benowo, Tanggulangin, Rejotangan, Probolinggo, Blimbing, dan Malang.

Bayu mengungkapkan, sepanjang 2026, KAI Commuter Area 8 Surabaya mencatat rata-rata volume pengguna mencapai 44.687 orang pada hari kerja dan melonjak hingga 52.571 orang saat akhir pekan maupun hari libur.