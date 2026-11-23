JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) 2027 menjadi Rp 5,6 juta dari Rp Rp 5.288.796 pada tahun 2026.

Eri menjelaskan dalam mengusulkan kenaikan UMK, perlu pertimbangan dari serikat pekerja dan pengusaha serta dewan pengupahan.

"Kalau berdasarkan perhitungan Kementerian Ketenagakerjaan Kebutuhan Layak Hidup (KLH) Surabaya mencapai Rp 6,2 juta. Kalau yang dari hitungan seperti biasanya kenaikan dari inflasi dan macam-macam, naiknya (Kota Surabaya) itu ketemunya Rp 5,6 juta sekian begitu," jelas Eri, Senin (23/11/2026).

Eri menyampaikan dengan kenaikan UMK ini diharapkan tidak menjadi beban bagi pengusaha serta tetap berpihak kepada kesejahteraan buruh.

"Kalau pengusaha berat, akhirnya dia keluar Surabaya ya pindah. Karena enggak kuat kan pasti mereka industrinya juga akan pindah. Mereka bisa pindah ke tempat yang murah sehingga saya berharap ada pengertian, ada koordinasi antara pengusaha dan buruh sehingga bertemu titik temu itu," jelasnya.

Usai diusulkan, Gubernur Punya waktu hingga tanggal 25 November 2026 untuk menetapkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2027.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2027 Rp 2.730.000.

Angka ini naik sebesar Rp283.119,32 dibanding UMP Jatim tahun 2026 yakni sebesar Rp 2.446.880,68.

Keputusan tersebut tertera dalam SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 100.3.3.1/757/013/2026 TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2027