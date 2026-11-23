JawaPos.com - Komunikasi Kemal Faruk, 59, dengan keluarganya pada Minggu (22/11/2026) siang menjadi percakapan terakhir sebelum kecelakaan maut di Tol Pandaan-Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Saat itu, anaknya sempat mengingatkan agar sang ayah yang merupakan pengemudi Fortuner tidak pulang terlalu malam setelah berwisata di Malang.

Namun, tak disangka, beberapa jam kemudian keluarga justru menerima kabar bahwa Toyota Fortuner yang dikemudikan Kemal mengalami kecelakaan.

Kemal bersama istrinya, Prihantini Tjaturiningtyas Utami, 59, serta empat penumpang lainnya meninggal dunia dalam insiden tersebut.

Salah satu kerabat korban, Misnoyo, mengatakan komunikasi terakhir Kemal dengan anaknya berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB. Tidak ada firasat bahwa percakapan singkat itu menjadi momen terakhir keluarga berkomunikasi dengan korban.

“Kontak terakhir dengan keluarga Minggu (22/11/2026) sekitar jam 14.00 WIB masih kontak anaknya,” kata Misnoyo, Senin (23/11/2026).

Kemal diketahui merupakan pensiunan Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur. Sebelum bertugas di Dinsos, dia pernah bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim.

“Awalnya dulu BPBD Jawa Timur, habis itu pindah ke Kemensos (Dinsos Jatim), habis itu pensiun,” ujar Misnoyo.

Menjelang masa pensiun, Kemal juga sempat menunaikan ibadah haji pada 2025.

“2025 baru haji, menjelang pensiun,” tuturnya.

Kini, Kemal dan istrinya telah dimakamkan di Makam Keputih, Surabaya. Sejumlah kerabat dari Pasuruan dan Sidoarjo berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa.

“Tadi sudah dimakamkan di Makam Keputih. Ini kerabat dari Pasuruan, Sidoarjo (berdatangan takziah),” pungkas Misnoyo.

Sementara itu, Ketua RW 04 Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Antok Suprianto, menjelaskan perjalanan ke Malang tersebut merupakan agenda rekreasi rutin warga yang sudah direncanakan jauh-jauh hari.

Awalnya, terdapat 14 warga yang berencana mengikuti kegiatan tersebut. Namun, dua orang batal berangkat sehingga rombongan menggunakan dua mobil.

“Sudah lama berencana untuk memang itu kayak semacam acara rutin lah, periodik itu. Nah, kemarin itu menggunakan dua mobil,” kata Antok di kawasan rumah duka, Senin (23/11/2026).

Rombongan berangkat pada Minggu (22/11). Mereka lebih dahulu berwisata kuliner di kawasan Klojen, kemudian mengunjungi MAN 1. Setelah beraktivitas dan salat, rombongan bertolak kembali ke Surabaya sekitar pukul 15.00 WIB.

“Di Klojen apa Wong Kuliner. Jadi wisata kuliner itu. Terus kemudian ke MAN 1 kan ada apa? Tempatnya kan bagus, ya. Itu kemudian salat-salat di sana jam 15.00 WIB pulang,” ujarnya.

Dalam perjalanan pulang, satu mobil rombongan lebih dahulu tiba di Surabaya. Sementara kendaraan kedua yang ditumpangi enam korban belum juga sampai. Warga sempat menduga mobil tersebut terjebak kemacetan menjelang Kejapanan.

Mereka kemudian berulang kali mencoba menghubungi para penumpang, tetapi tidak mendapat jawaban. Hingga akhirnya, salah satu panggilan telepon diangkat oleh anggota kepolisian yang menyampaikan kabar kecelakaan.

“Telepon lagi, akhirnya ada yang ngangkat. Ternyata Pak Polisi yang memberitahukan bahwa kendaraannya kecelakaan,” ungkap Antok.

Diberitakan sebelumnya, kecelakaan terjadi di KM 774.800/B Tol Pandaan-Gempol, wilayah Dusun Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, sekitar pukul 16.30 WIB.

Toyota Fortuner bernopol L 1237 ABJ menabrak dump truk bermuatan pasir bernopol T 9868 TB yang berhenti di bahu jalan karena mengalami pecah ban.