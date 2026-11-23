JawaPos.com – Kekosongan jabatan direksi Perumda Kebun Binatang Surabaya (KBS) tidak boleh mengganggu pelayanan dan perawatan satwa.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunjuk Dewan Pengawas (Dewas) untuk sementara mengambil alih tugas direksi selama proses hukum berlangsung.

Diketahui, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan tiga petinggi KBS sebagai tersangka dugaan penyelewengan dana.

Dewan Pengawas sebagai pelaksana tugas pengurusan Perumda KBS mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 44 tentang Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya Syamsul Hariadi mengatakan, pengambilalihan tugas tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas operasional perusahaan daerah itu.

"Kami Pemerintah Kota meminta kepada Dewan Pengawas selaku pelaksana tugas melakukan pengurusan Perumda KBS untuk secara bersama-sama dengan seluruh pegawai menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP," kata Syamsul, Senin (23/11/2026).

Dia menegaskan, seluruh pegawai tetap harus menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Pemkot ingin memastikan aktivitas perusahaan tidak terganggu meski tengah menghadapi persoalan hukum.

Menurut Syamsul, perhatian utama saat ini adalah memastikan seluruh kebutuhan satwa tetap terpenuhi.

Mulai dari ketersediaan pakan, kebersihan dan pemeliharaan kandang, kondisi habitat, hingga pelayanan kesehatan satwa.

"Keberlangsungan operasional Kebun Binatang Surabaya menjadi perhatian utama, karena Kebun Binatang Surabaya memiliki tanggung jawab besar dalam pemeliharaan, perawatan, kesehatan, dan kesejahteraan satwa yang berada di dalamnya," tegasnya.

Syamsul meminta Dewas dan seluruh pegawai tidak kehilangan fokus di tengah perkembangan perkara hukum. Sebab, KBS memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan satwa yang membutuhkan perawatan setiap hari.

Sementara itu, Pemkot Surabaya menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara hukum yang tengah berjalan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim).