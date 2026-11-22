JawaPos.com - Anggota Komisi D DPRD Surabaya dr. Zuhrotul Mar’ah Lailatussolichah mengatakan, pemeriksaan menstruasi terhadap siswi SMP Negeri 21 Surabaya perlu dievaluasi.

Menurut dr. Zuhrotul Mar’ah, prosedur yang diterapkan sekolah harus menjamin privasi dan kenyamanan peserta didik.

Dia meminta sekolah tidak menerapkan pemeriksaan yang mengharuskan siswi membuka pakaian atau memperlihatkan bagian tubuh sensitif. Menurutnya, pemeriksaan kondisi biologis perempuan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi.

Dr. Zuhro mengatakan, sekolah perlu memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas jika menerapkan pemeriksaan menstruasi. Aturan tersebut juga harus disosialisasikan kepada siswi dan mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

“Kalau SOP-nya sudah ada dan disosialisasikan, serta disetujui kedua belah pihak, tidak masalah. Tetapi yang kita belum tahu, SOP-nya sudah ada atau belum,” kata dr. Zuhro, Minggu (22/11/2026).

Politisi PAN itu memahami sekolah memiliki kepentingan untuk memastikan aturan berjalan.

Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hak anak. Apabila belum ada prosedur yang jelas, sekolah perlu membuka ruang mediasi untuk mencari mekanisme yang bisa diterima semua pihak.

Dia mengakui, tenaga pendidik menghadapi tantangan dalam mendisiplinkan peserta didik. Meski demikian, hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan privasi siswi, terutama dalam pemeriksaan yang menyangkut bagian tubuh pribadi.

Sebagai alternatif, dr. Zuhro menyarankan agar siswi diberi kesempatan memeriksa kondisi menstruasinya sendiri.

Sekolah dapat menyediakan ruang privat di toilet sehingga peserta didik bisa mengecek pembalut atau pantyliner tanpa harus memperlihatkan tubuh kepada guru.

“Biarkan anak-anak memeriksa sendiri. Mungkin bisa disediakan tempat di belakang pintu toilet. Anak masuk sendiri, memeriksa pembalutnya, kemudian hasilnya ditunjukkan kepada guru. Jadi, sekolah juga harus lebih bijak. Tidak perlu sampai harus buka-bukaan seperti itu,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa kondisi menstruasi setiap perempuan tidak selalu sama.

Pada hari-hari tertentu, darah menstruasi bisa keluar dalam jumlah sedikit atau hanya berupa bercak. Karena itu, metode pemeriksaan harus mempertimbangkan kondisi biologis masing-masing siswi.

Dr. Zuhro menyebut Komisi D DPRD Surabaya belum menerima laporan resmi mengenai persoalan tersebut. Dia mengetahui kasus itu dari pemberitaan dan informasi yang beredar di media sosial.

Meski begitu, dia berharap Dinas Pendidikan Surabaya ikut mengevaluasi prosedur pemeriksaan menstruasi di sekolah.

"Kejelasan SOP, persetujuan peserta didik, serta jaminan privasi dinilai penting agar kebijakan sekolah tidak bertentangan dengan perlindungan hak anak," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, polemik pemeriksaan menstruasi di SMPN 21 Surabaya bermula dari pengaduan seorang siswi melalui Hotline Lapor Cak Eri. Dalam aduannya, siswi tersebut mengeluhkan metode pemeriksaan yang berlangsung sejak Jumat, 30 Oktober 2026.

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