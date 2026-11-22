JawaPos.com – Kepedulian terhadap sesama perlu ditanamkan sejak anak-anak. Salah satunya dengan mengajak pelajar berinteraksi langsung dengan teman sebaya yang memiliki kondisi dan latar belakang berbeda.

Upaya tersebut dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya dalam memperingati Hari Anak Sedunia 2026.

Sejumlah pelajar dari berbagai sekolah, termasuk siswa pertukaran asing, dilibatkan dalam kegiatan bakti sosial dan edukasi. Mereka diajak mengunjungi anak-anak di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya untuk berbagi sekaligus mengenal kehidupan teman-teman yang membutuhkan perhatian lebih.

Kepala DP3A-PPKB Surabaya Ida Widayati mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk membangun empati dan simpati antaranak. Menurutnya, kepedulian yang tumbuh sejak dini dapat menjadi salah satu cara mencegah perundungan. “Kami memang memperingati Hari Anak Dunia kali ini untuk membangkitkan empati dan simpati antaranak. Jadi, anak-anak yang lebih beruntung bisa memperhatikan teman-temannya yang kurang beruntung,” ujar Ida saat mendampingi kunjungan mahasiswa asing di Taman Flora Surabaya, Jumat (20/11).

Rangkaian kegiatan telah dimulai sehari sebelumnya. Pemkot Surabaya menggandeng sejumlah sekolah dan organisasi, termasuk Rotary yang menaungi program pertukaran pelajar asing. Bakti sosial sebelumnya dilakukan bersama siswa SMP Al Azhar 13 di kawasan Kedung Cowek serta pelajar Al Hikmah di panti wreda. Pada Jumat (20/11), kegiatan berlanjut dengan kunjungan ke Kampung Anak Negeri.

Ida menilai pertemuan langsung antarpelajar menjadi cara efektif untuk mengenalkan keberagaman kondisi sosial. Anak-anak diharapkan tidak hanya memahami perbedaan, tetapi juga belajar menghargai dan memperlakukan sesama secara setara. “Mereka baru tahu bahwa di Kota Surabaya ini ada teman-teman yang tidak seberuntung mereka. Ini yang coba kami bangkitkan. Alhamdulillah direspons oleh banyak sekolah, dan ini menjadi awal yang baik untuk membangun kolaborasi kedekatan antaranak demi mewujudkan Kota Surabaya yang lebih baik,” imbuhnya.

Menurut Ida, upaya membangun karakter peduli juga menjadi bagian dari komitmen Surabaya sebagai Kota Layak Anak (KLA). Namun, pemenuhan hak anak masih menghadapi tantangan, terutama terkait pemahaman orang tua mengenai pola pengasuhan yang tepat.

Karena itu, DP3A-PPKB terus mengoptimalkan program Kampung Ramah Perempuan dan Anak yang bersinergi dengan Kampung Pancasila. Melalui program tersebut, edukasi pengasuhan diberikan kepada orang tua di lingkungan masyarakat.

Selain kegiatan sosial, para pelajar pertukaran asing diajak mengenal fasilitas ramah anak di Surabaya. Salah satunya Taman Flora yang memiliki sarana edukasi dan pusat informasi sahabat anak. Ida menyebut Taman Flora menjadi taman pertama di Surabaya yang telah dua kali memperoleh standarisasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Sementara itu, Korwil RYE Jawa Timur Rotary Distrik 3420, dr Ari Setyawati mengatakan keterlibatan pelajar asing dalam kegiatan tersebut memberikan pengalaman berharga tentang solidaritas dan kemanusiaan. “Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kami. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan anak-anak kami tentang sisi kemanusiaan, tetapi juga mengajarkan bahwa kemanusiaan itu tidak mengenal batas negara maupun batas saudara,” ujar Ari.

Ia berharap interaksi tersebut dapat menumbuhkan kepekaan sosial sekaligus mempererat persahabatan di antara anak-anak dari latar belakang berbeda. “Dari kegiatan ini, InsyaAllah akan tumbuh empati sosial pada anak-anak kami sehingga ke depannya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik, serta terjalin persahabatan dan persaudaraan yang abadi,” tambahnya.