JawaPos.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyetorkan uang rampasan sebesar Rp 4.531.142.707 miliar ke kas negara, Jumat (20/11/2026).

Uang rampasan itu merupakan hasil sitaan dari perkara tindak pidana korupsi gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dengan terpidana atas nama Ganjar Siswo Pramono.

Penyetoran ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9425 K/Pid.Sus/2026 tanggal 20 Agustus 2026, juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 41/PID.SUS-TPK/2026/PT SBY tanggal 28 April 2026, juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 168/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 13 Maret 2026.

Kasi Intelijen Yogi Aryanto menjelaskan penyetoran ini merupakan wujud nyata komitmen Kejaksaan Negeri Surabaya dalam menuntaskan eksekusi putusan pengadilan secara tuntas dan transparan serta menegaskan konsistensi institusi Kejaksaan dalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi.