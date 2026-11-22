JawaPos.com – Kehadiran grandmaster Timur Gareyev menjadi daya tarik tersendiri dalam gelaran Airlangga Chess League 2026 di BG Junction Mall Surabaya pada Sabtu (21/11) lalu. Pecatur pemegang rekor dunia catur buta tersebut tampil sebagai unggulan pertama dengan rating 2564.

Adanya pecatur internasional tersebut sekaligus memperkuat kualitas kompetisi yang digelar UKM Catur Universitas Airlangga (Unair) itu. Airlangga Chess League tahun ini untuk pertama kalinya mengusung status FIDE Rated, sehingga hasil pertandingan peserta dapat berkontribusi terhadap perolehan Elo rating internasional.

Ketua UKM Catur Universitas Airlangga Restu Jonathan Adidaya mengatakan status FIDE Rated ini baru pertama kali disandang Airlangga Chess League. "Ada sebuah ide di mana kegiatan tahun ini mau dibikin FIDE Rated," ujarnya.

Lewat status itu, peserta yang masih pemula mendapat pengalaman bertanding resmi sekaligus kesempatan meraih Elo rating yang diakui FIDE. Penyelenggaraannya merupakan koordinasi dengan Percasi dan ITS, dengan Unair menggelar nomor Rapid dan ITS menggelar nomor Blitz.

Founder King Knight Creative Hesnud Daulah berharap kompetisi tersebut dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi lain untuk menyelenggarakan turnamen catur berkualitas.

“Saya berharap yang pertama ini memberikan satu inspirasi bagi perguruan tinggi atau universitas lain di Indonesia untuk sering mengadakan turnamen-turnamen yang berkualitas,” ujarnya.

Menurut Hesnud, turnamen berkualitas yang dimaksud adalah kompetisi yang terdaftar di federasi catur dunia. Dengan begitu, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman bertanding, tetapi juga berkesempatan memperoleh rating internasional.

Pertandingan menggunakan sistem Swiss delapan babak dan diikuti lebih dari 130 peserta dari berbagai daerah. Sejumlah pecatur bergelar nasional maupun internasional turut meramaikan persaingan, termasuk Master Internasional Ronny Gunawan.



Profil Grandmaster Timur Gareyev

Gareyev dikenal memiliki kemampuan bermain catur tanpa melihat papan maupun bidak. Kemampuan itu mengantarkannya mencatatkan rekor dunia pada 3–4 Desember 2016 di Las Vegas, Amerika Serikat.

Saat itu, dia memainkan 48 partai catur buta secara bersamaan selama lebih dari 19 jam. Dari puluhan partai tersebut, Gareyev meraih 35 kemenangan, tujuh hasil remis, dan enam kekalahan. Rekor itu tercatat dalam Guinness World Records.

Sebelum mencapai pencapaian tersebut, Gareyev lebih dulu menguji kemampuannya melalui sejumlah pertandingan simultan catur buta. Dia pernah bermain melawan 19 papan di Texas pada 2012, kemudian 27 papan di Hawaii, hingga 33 papan di St Louis pada 2013. Lahir di Tashkent, Uzbekistan, pada 3 Maret 1988, Gareyev meraih gelar grandmaster ketika berusia 16 tahun pada 2004. Dia pernah menjadi salah satu grandmaster termuda di Asia.

Kariernya terus berkembang hingga rating tertinggi 2682 pada Februari 2013, yang menempatkannya di peringkat 67 dunia dan posisi ketiga di Amerika Serikat.