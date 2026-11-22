JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2027 Rp 2.730.000.

Angka ini naik sebesar Rp283.119,32 dibanding UMP Jatim tahun 2026 yakni sebesar Rp 2.446.880,68.

Keputusan tersebut tertera dalam SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 100.3.3.1/757/013/2026 TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2027.

"Memutuskan menetapkan upah minimum provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp 2.730.000,00," tulis Khofifah dalam SK tersebut di Surabaya, Sabtu (21/11/2026).

Dengan ditetapkannya UMP, maka dalam poin a, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

"Kemudian poin b, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP. Dalam hal pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis SK tersebut.

Besaran UMP yang telah ditetapkan ini masih jauh dari tuntutan buruh yang meminta agar UMP Jatim 2027 menjadi Rp 3,7 juta sesuai dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggunakan koefisien alfa 0,5 sekitar Rp2,6 juta

Sekretaris PERDA KSPI Jatim, Jazuli mengatakan, penetapan KHL sebagai acuan berdasarkan data riil dari Badan Pusat Statistik (BPS)

"Kita tegaskan pula, dasar dan tata cara penghitungan upah pun itu juga sudah ada di dalam ketentuan sehingga tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk memperdebatkan lagi karena itu semua sudah baku," kata Jazuli.

Kemudian, buruh mengacu pada Pasal 137 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Gubernur Jawa Timur wajib menetapkan UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) Tahun 2027.

Besaran UMSP Jawa Timur Tahun 2027 sekurang-kurangnya sebesar Rp3.929.809, atau minimal 5 persen lebih tinggi dibandingkan nilai UMP Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp3.742.675

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Sigit Priyanto melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (HI dan Jamsos) Sugeng Lestari mengatakan, pemerintah bersikap bijak dan mencari nilai yang moderat dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja maupun pengusaha.

"Prinsipnya bagaimana pengupahan itu bisa menyejahterakan pekerja dan dapat menjaga kelangsungan perusahaan. Prinsipnya kita enggak boleh memihak salah satu," pungkasnya