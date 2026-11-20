JawaPos.com - Mempertahankan sebuah pencapaian sering kali lebih menantang daripada meraihnya. Dibutuhkan ketangguhan, inovasi yang tidak pernah berhenti, dan sinergi solid dari seluruh elemen kampus.

Semangat inilah yang membawa Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya kembali mengukuhkan posisinya sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di Jawa Timur selama lima tahun berturut-turut.

Predikat prestisius ini merujuk pada hasil pemeringkatan Quacquarelli Symonds Asia University Rankings (QS AUR) 2027 yang resmi dirilis pada 3 November 2026 lalu.

Di tengah ketatnya dinamika pendidikan tinggi global, UK Petra membuktikan bahwa kampus lokal mampu bersaing dan diakui secara internasional.

Dari total 1.722 institusi pendidikan negeri dan swasta di 26 negara Asia yang masuk dalam radar pemeringkatan, UK Petra berhasil menempati peringkat ke-94 di kawasan ASEAN dan posisi ke-525 di tingkat Asia.

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Pencapaian ini sekaligus menempatkan UK Petra di jajaran elite dari 116 perguruan tinggi asal Indonesia yang lolos kualifikasi QS AUR tahun ini.

Menanggapi pencapaian ini, Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi UK Petra, Dr. Dra. Gan Shu San, M.Sc., mengatakan “Puji syukur kepada Tuhan, pencapaian ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh sivitas akademika. Mulai dari dosen, tenaga kependidikan, hingga para mahasiswa. Predikat ini tentunya bukan sekadar suatu kebanggaan, melainkan penegasan atas komitmen kami untuk terus menghadirkan pendidikan yang transformatif dan berdampak nyata bagi masyarakat."

Kampus U.K. Petra Surabaya. (Istimewa).

Keberhasilan mempertahankan posisi ini bukan kebetulan. QS AUR melakukan evaluasi ketat berdasarkan 11 indikator komprehensif yang memotret kualitas sebuah institusi secara utuh.

Penilaian tersebut mencakup reputasi akademis (30%) dan reputasi di mata perusahaan/lulusan (20%), yang ditopang oleh kualitas riset melalui sitasi (10%), jaringan penelitian internasional (10%), dan produktivitas makalah (5%).

Selain itu, aspek rasio dosen-mahasiswa (10%), jumlah staf bergelar PhD (5%), hingga proporsi sivitas akademika internasional dan program pertukaran pelajar (total 10%) turut menjadi indikator penting.

Bagi UK Petra, angka dan peringkat ini bukanlah tujuan akhir. Pemeringkatan internasional ini merupakan cerminan dari komitmen berkesinambungan kampus dalam membangun ekosistem pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman.