JawaPos.com - Penadah motor curian, Y,30 pria Kabupaten Bangkalan akhirnya ditangkap Tim Resmob Polrestabes Surabaya.

Berdasarkan pengakuannya, bisnis ilegal yang ditekuninya itu membawa keuntungan yang berlimpah. Dia mengantongi keuntungan Rp 500 ribu hingga Rp 700 ribu dari setiap motor curian yang dijual kembali.

Y merupakan seseorang yang berperan sebagai penadah sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan dua tersangka berinisial UF dan HU.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan, penangkapan Y merupakan hasil pengembangan sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang sebelumnya ditangani kepolisian.

Kasus tersebut bermula ketika tim opsnal Resmob melakukan penyelidikan untuk melacak keberadaan pelaku sekaligus kendaraan hasil pencurian.

Petugas kemudian mengarah ke wilayah Tragah setelah melakukan analisis atas informasi yang diperoleh.

“Tim melakukan pemantauan dan menunggu kedatangan pelaku yang membawa kendaraan hasil curian,” kata Hadi, Jumat (20/11/2026).

Dari pengembangan perkara, polisi kemudian mengidentifikasi Y sebagai pihak yang menampung sepeda motor hasil kejahatan UF dan HU. Kedua pelaku pencurian tersebut telah lebih dahulu diamankan.

Menurut Hadi, Y tidak sekadar menerima motor curian. Kendaraan yang diperolehnya kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan.

“Kedua tersangka sudah tertangkap sebelumnya. Y menjual kembali barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi,” jelasnya.

Dalam penangkapan itu, polisi menyita satu unit Honda Scoopy warna abu-abu bernopol L 2429 BA serta dua telepon genggam. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan penjualan kendaraan hasil curian tersebut.

Sementara itu, dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Surabaya, Y mengungkapkan keuntungan yang diperolehnya dari bisnis tersebut. Motor curian biasanya dibeli dengan harga Rp4 juta hingga Rp 5 juta. Setelah itu, kendaraan dijual kembali dengan selisih harga yang bisa mencapai Rp 700 ribu.

“Rp 4 juta, Rp 5 juta. Kalau jualnya saya ambil keuntungan Rp 500 ribu sampai Rp 700 ribu,” ungkap Y dalam video interogasi yang diunggah Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie melalui akun media sosial luthfie.daily, Jumat (20/11/2026).

Y juga mengaku telah membeli sekitar 40 sepeda motor selama menjalankan aktivitas tersebut. Sebelum terlibat dalam bisnis penadahan, dia bekerja sebagai kuli bangunan.

Bahkan, Y mengakui pernah berurusan dengan hukum dalam kasus pencurian kendaraan bermotor.

“40 motor saya beli, Pak. Pernah ditahan kasus ranmor mencuri lima kali, Pak. Sebelumnya kuli,” ujarnya.