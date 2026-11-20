JawaPos.com – Pemerintah Kota Surabaya memperkuat pengawasan penggunaan antibiotik di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat memicu resistensi antimikroba. Kondisi ini membuat bakteri semakin kebal terhadap obat sehingga infeksi lebih sulit ditangani.

Upaya itu dilakukan melalui Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA). Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya mendorong rumah sakit, klinik, hingga puskesmas menerapkan penggunaan antibiotik secara tepat dan rasional sesuai indikasi medis.

Kepala Dinkes Surabaya dr Billy Daniel Messakh mengatakan, pengendalian resistensi antimikroba menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan kesehatan masyarakat.

Menurutnya penggunaan antibiotik secara berlebihan maupun tanpa pemeriksaan medis berpotensi meningkatkan risiko kekebalan bakteri terhadap obat.

“Pengendalian resistensi antimikroba menjadi bagian penting dari upaya menjaga keamanan kesehatan masyarakat. Karena itu, kami tidak hanya memperkuat regulasi di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga mendorong edukasi agar masyarakat memahami penggunaan antibiotik secara bijak,” ujar Billy, Jumat (20/11/2026).

Pengawasan dilakukan melalui kebijakan dan surat edaran tentang penggunaan antibiotik secara tepat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Pemberian obat tersebut harus mengacu pada standar pengobatan dan pedoman penggunaan antibiotik.

Di rumah sakit, setiap fasilitas diwajibkan memiliki Komite atau Tim PPRA yang aktif.

Tim tersebut bertugas menyusun panduan penggunaan antibiotik untuk terapi maupun pencegahan infeksi.

Evaluasi terhadap pola penggunaan obat juga dilakukan secara berkala agar pemberiannya sesuai kebutuhan medis.

“Di rumah sakit, setiap fasilitas diwajibkan memiliki Komite atau Tim PPRA yang aktif. Mereka juga harus memiliki panduan penggunaan antibiotik, baik untuk terapi maupun pencegahan infeksi, serta rutin mengevaluasi penggunaan antibiotik agar tetap sesuai kebutuhan medis. Pelaksanaannya turut didukung layanan mikrobiologi klinik dan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI),” jelasnya.

Pengawasan serupa diterapkan di 63 puskesmas. Dinkes Surabaya memantau pola peresepan antibiotik, terutama untuk penyakit yang tidak selalu membutuhkan obat tersebut, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) nonpneumonia dan diare nonspesifik.

Selain itu, puskesmas menyediakan kotak khusus atau drop box untuk menampung antibiotik sisa maupun kedaluwarsa.

Langkah tersebut dilakukan agar obat tidak dibuang sembarangan dan berpotensi mencemari lingkungan.

Edukasi penggunaan antibiotik juga diperluas melalui kampanye Surabaya Bijak Antibiotik.

Program ini melibatkan organisasi profesi kesehatan, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, hingga kader kesehatan di seluruh Balai RW.

“Kami ingin masyarakat memahami bahwa antibiotik tidak bisa digunakan sembarangan atau dikonsumsi atas inisiatif sendiri. Penggunaannya harus berdasarkan pemeriksaan dan indikasi medis. Melalui kampanye Surabaya Bijak Antibiotik, edukasi ini kami dekatkan langsung ke lingkungan tempat tinggal warga,” terangnya.

Di sisi lain, Pemkot Surabaya juga mengembangkan layanan kesehatan tradisional sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif.

Saat ini, pelayanan tersebut telah tersedia di 63 puskesmas dan didukung Griya Sehat milik Pemkot Surabaya yang menyediakan tenaga kesehatan tradisional.

Pemberdayaan masyarakat turut dilakukan melalui pembentukan 333 kelompok Asuhan Mandiri (Asman) yang tersebar di seluruh kelurahan.

Kelompok tersebut menjadi wadah bagi warga untuk memanfaatkan tanaman obat keluarga (TOGA) sebagai salah satu upaya pemeliharaan kesehatan secara mandiri.

“Kami juga menyediakan Pusat Pengembangan TOGA sebagai tempat edukasi bagi masyarakat untuk mengenal dan mengembangkan pemanfaatan tanaman obat keluarga. Selain itu, ada layanan akupunktur gratis di sejumlah Rumah Anak Prestasi (RAP) sebagai bagian dari pelayanan kesehatan komplementer bagi anak berkebutuhan khusus,” ujar Billy.

Pengembangan layanan kesehatan tradisional tersebut tetap disertai pembinaan dan pengawasan.

Dinkes melakukan pendataan fasilitas serta tenaga kesehatan tradisional, memeriksa perizinan sesuai jenis pelayanan, dan memantau praktik di lapangan.