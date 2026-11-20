JawaPos.com - Fenomena memburuknya indeks kualitas udara di Pulau Jawa, termasuk Kota Surabaya, pada malam hingga dini hari belakangan ramai menjadi perbincangan hangat warganet di media sosial. Hal ini karena kondisi udara yang kerap dibarengi hawa panas dan lembap yang menjadikan badan 'sumuk'.

Menurut dosen Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Arry Febrianto, lonjakan konsentrasi polutan seperti karbon monoksida (CO), partikulat halus (PM2.5), dan nitrogen dioksida (NO₂) pada malam hari tidak selalu menandakan adanya ledakan sumber emisi baru. Dinamika kualitas udara sangat dipengaruhi oleh proses transportasi dan transformasi polutan akibat faktor cuaca setempat.

"Apabila tidak terdapat peningkatan aktivitas sumber emisi yang signifikan, kondisi meteorologis dapat menjadi faktor yang lebih dominan," jelasnya, Jumat (20/11).

Menurut Arry, penyebab utama menumpuknya polutan pada malam hari adalah fenomena meteorologis bernama temperature inversion atau inversi suhu.

Fenomena ini terjadi ketika suhu udara justru meningkat seiring bertambahnya ketinggian pada lapisan atmosfer tertentu, sehingga membatasi pergerakan udara secara vertikal.

"Lapisan inversi tersebut menghambat pertukaran udara secara vertikal, sehingga polutan tertahan lebih lama di dekat permukaan," beber Arry.

Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kecepatan angin serta karakteristik topografi deretan pegunungan di bagian selatan Pulau Jawa yang membuat sirkulasi udara menjadi stagnan.

"Ketika aliran udara melemah, tidak hanya polutan yang menumpuk, tetapi juga panas yang terperangkap di kawasan perkotaan," imbuhnya.

Meski tetap dipicu oleh emisi pembakaran kendaraan bermotor, industri, hingga potensi polusi lintas batas seperti asap kebakaran hutan dari daerah lain, kualitas udara ini umumnya berangsur pulih saat pagi hari.

Meningkatnya radiasi matahari membantu memanaskan permukaan bumi sehingga memecah lapisan inversi dan mendorong polutan terdispersi ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi.

Walaupun bersifat siklus harian, paparan polutan secara berulang dalam jangka panjang tetap menyimpan ancaman serius bagi tubuh manusia.

Gas karbon monoksida berisiko memicu hipoksia atau kekurangan oksigen dalam jaringan tubuh. Adapun partikulat halus dan nitrogen dioksida berpotensi mengganggu sistem pernapasan, kardiovaskular, saraf, hingga masalah kesuburan.

"Masyarakat perlu memantau indeks kualitas udara sebelum beraktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker yang sesuai," saran Arry.

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Di sisi lain, Arry mengingatkan masyarakat agar tidak serta-merta menyimpulkan kondisi kualitas udara hanya bermodalkan peta pemantauan pada aplikasi publik berbasis low-cost sensor yang akurasinya bergantung pada lokasi pemasangan dan kalibrasi alat.