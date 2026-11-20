JawaPos.com - Jajaran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Gresik meringkus seorang pria berinisial MIU (31) atas dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Pria yang berprofesi sebagai guru honorer itu hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang petugas lantaran tega menyetubuhi anak didiknya sendiri berinisial IN (11) pada 4 Oktober 2026.

Kapolres Gresik, AKBP Ramadhan Nasution membeberkan, kasus kekerasan seksual tersebut baru terbongkar setelah korban memberanikan diri menceritakan peristiwa kelam yang dialaminya kepada orang tua pada 31 Oktober 2026.

Kepada orang tuanya, korban mengaku sempat diancam oleh pelaku apabila menolak menuruti nafsu bejatnya.

"Dengan modus meminta korban mengambil buku yang tertinggal," ujar Ramadhan dikutip dari Radar Gresik (Jawa Pos Group), Kamis (19/11).

Korban sama sekali tidak menaruh curiga saat diminta datang ke kediaman tersangka. Pasalnya, selain mengajar di sekolah, MIU juga merupakan guru les privat korban dan memiliki rumah yang jaraknya berdekatan dengan kediaman korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara tim penyidik Unit PPA, perbuatan asusila tersebut diketahui dilakukan tersangka sebanyak satu kali. Pihak kepolisian kini memfokuskan perhatian pada pemulihan kondisi mental korban.

"Saat ini, korban masih menjalani pendampingan psikologis untuk pemulihan trauma," terang Ramadhan.

Sementara itu, di hadapan penyidik dan awak media, tersangka MIU hanya bisa tertunduk dan berdalih perbuatannya dipicu rasa khilaf karena tak kuasa menahan hawa nafsu setelah berstatus duda satu anak sejak 2018.