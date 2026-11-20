JawaPos.com - Pemerataan fasilitas pembelajaran digital melalui program pengadaan smart board atau papan interaktif digital menjadi salah satu aspirasi warga dalam kegiatan reses anggota DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso di Jalan Candi Lontar RT 04, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan adanya sekolah swasta di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang disebut belum mendapatkan fasilitas smart board.

Padahal, perangkat tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memudahkan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa.

Menanggapi aspirasi itu, Cahyo mengaku akan melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Sebab, berdasarkan informasi yang diketahuinya, program pengadaan smart board juga menyasar sekolah swasta, tidak hanya sekolah negeri.

"Setahu saya semua sekolah swasta dan negeri dapat. Tapi yang baru saya cek secara langsung di lapangan adalah yang di bawah naungan Kemenag," katanya.

Dia menyatakan, pengecekan diperlukan untuk mengetahui apakah sekolah yang dimaksud memang belum menerima fasilitas tersebut atau terdapat persoalan dalam pendataan maupun penyalurannya.

Jika terbukti belum mendapatkan bantuan, Cahyo berencana meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat agar sekolah bersangkutan bisa masuk dalam penerima manfaat program.

"Kalau memang belum, nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat agar ini bisa menjadi bagian dari penerima manfaat program," ujarnya.

Menurut dia, pemerataan fasilitas pendidikan menjadi hal penting agar siswa memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses metode pembelajaran berbasis teknologi.

"Ini baik agar anak-anak kita bisa termudahkan pembelajarannya dan juga meningkatkan kualitas ekosistem pendidikan kita," pungkasnya.

Aspirasi lainnya berkaitan dengan kebutuhan terop sebagai fasilitas penunjang kegiatan sosial masyarakat.

Cahyo menilai kebutuhan tersebut juga perlu diperhatikan karena dapat dimanfaatkan warga untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Dia mengakui, dukungan melalui sinergi dengan pemerintah provinsi belum tersedia. Meski demikian, pihaknya akan mengupayakan agar kebutuhan tersebut bisa segera direalisasikan.

Di sisi lain, Cahyo juga mendorong masyarakat untuk aktif menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah.

Menurut dia, kegiatan reses bukan sekadar menjadi ruang menyerap aspirasi, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan literasi politik dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

Sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya sekaligus anggota legislatif, dia menilai perbedaan pandangan politik maupun pilihan dalam pemilu merupakan hal yang wajar.

Namun, perbedaan tersebut seharusnya tidak menghalangi masyarakat untuk bersama-sama memberikan masukan bagi pembangunan.

"Kami selalu menyampaikan kepada masyarakat, perbedaan pandangan di politik itu biasa, perbedaan pilihan di pesta demokrasi juga biasa. Tapi ayo kita kerja bareng. Ayo kita berikan masukan kepada pemerintah melalui kami sebagai anggota legislatif," ungkapnya.

Dia berharap kritik yang disampaikan masyarakat bersifat komprehensif dan konstruktif, sehingga persoalan yang diangkat dapat ditindaklanjuti secara tepat sasaran.