JawaPos.com - PDI Perjuangan Jawa Timur membuka ruang bagi anak muda untuk menyampaikan kritik terhadap persoalan publik melalui kompetisi stand up comedy bertajuk Audisi Berani Berkomedi (ABB).

Menariknya, meski difasilitasi partai politik, peserta justru diberi kebebasan untuk me-roasting kinerja pejabat publik, termasuk kader PDIP.

Audisi ABB akan kembali digelar di Surabaya pada Minggu (22/11). Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.00 WIB di KOGU SPACE, Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 59, Surabaya.

Sejumlah pengurus DPD PDIP Jawa Timur dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga direncanakan menyaksikan langsung penampilan para peserta.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan, ABB menjadi salah satu upaya memberikan ruang kreatif bagi generasi muda.

Melalui kompetisi ini, anak muda diharapkan mampu mengembangkan kemampuan menyampaikan kritik dengan cara yang lebih segar dan menghibur.

Menurut dia, komika memiliki cara tersendiri dalam mengartikulasikan persoalan publik. Kritik tidak selalu harus disampaikan secara serius dan lugas, tetapi juga bisa dibungkus melalui satir dan humor.

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"Komika selalu punya cara mengartikulasikan pesan. Berbeda dengan dunia akademik yang cenderung lugas (straightforward), namun bagi komika, kritik bisa dikemas dengan tertawa, bahkan yang kena kritik malah ikut terbahak-bahak," kata Said.

Dia menjelaskan, kemampuan komika tidak hanya terletak pada penyampaian materi humor.

Mereka juga dituntut mampu mengidentifikasi persoalan publik dan mengemasnya menjadi kritik yang mudah dipahami melalui bahasa satir.

Karena itu, ABB diharapkan dapat meningkatkan kualitas kritik anak muda agar lebih kreatif dan tepat sasaran.

Said menegaskan, kritik yang disampaikan tetap harus memperhatikan batasan, yakni tidak menyerang persoalan personal maupun mengandung unsur SARA.

"Kita mau bangkitkan level kritik anak-anak muda lebih kreatif, segar, dan kena ke sasarannya, tetapi bisa terbahak-bahak satu sama lain dengan elegan. Kritik tanpa ujaran kebencian, justru kritik yang mendekatkan jarak," ujarnya.

ABB sebelumnya telah digelar di Malang dan Jember. Dalam pelaksanaannya, sejumlah tokoh PDIP Jawa Timur turut menjadi sasaran materi roasting para peserta.

Salah satunya Eri Cahyadi.

Dalam salah satu penampilan di Malang, seorang komika melontarkan candaan mengenai kebiasaan Eri yang kerap melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar.

"Cak Eri Cahyadi sering sidak ke pasar sebenarnya bukan sidak, tetapi disuruh istrinya belanja, modus saja sidak ke pasar itu," ujar komika tersebut.

Candaan itu langsung disambut gelak tawa penonton, termasuk Eri Cahyadi yang saat itu duduk tepat di depan komika.

Said menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperbanyak ruang ekspresi bagi generasi muda.

Selain mengasah kreativitas, kompetisi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bernalar dan keberanian menyampaikan pendapat.