JawaPos.com - Sedikitnya dua kontainer berisi kulit kerbau kering (crust) asal Nepal, dengan estimasi nilai Rp 800 juta di Instalasi Puspa Agro, Kabupaten Sidoarjo, dimusnahkan, Kamis (19/11).

Komoditas impor itu terpaksa dimusnahkan karena negara asalnya belum melalui tahapan analisis risiko pemasukan kulit.

Karena itu, komoditas tersebut masih rawan membawa virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD).

Balai Karantina Jawa Timur menjelaskan bahwa kulit itu masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan dua peti kemas berukuran 40 kaki.

Direktur Tindakan Karantina Hewan Badan Karantina Indonesia, Cicik Sri Sukarsih menjelaskan, tindakan tegas ini mengacu pada Nota Dinas Deputi Bidang Karantina Hewan Badan Karantina Indonesia Nomor 1230 Tahun 2026 tentang Kajian Teknis Pemasukan Kulit dari Tiongkok, India, Nepal, dan Kirgizstan.

Berdasarkan kajian tersebut, komoditas kulit dari negara yang belum lolos analisis risiko wajib ditolak.

Karena pemilik barang tidak sanggup memulangkan komoditas tersebut ke negara asal, petugas menjatuhkan sanksi pemusnahan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 dengan seluruh biaya dibebankan kepada pemilik barang.

"Tindakan pemusnahan ini perlu dilakukan mengingat tingginya risiko penularan virus PMK maupun LSD, karena juga belum dilakukannya analisis risiko terhadap negara asal pemasukan kulit tersebut," ujar Cicik melalui siaran tertulisnya, Jumat (20/11).

Meski PMK dan LSD tidak menular ke manusia, kedua penyakit ini dapat memicu penurunan berat badan hingga anjloknya produksi susu pada ternak ruminansia.

"Walaupun nilai barang yang dimusnahkan ini tinggi, namun berdasarkan hitungan kami, nilai aset negara yang dapat diselamatkan jauh lebih tinggi, mengingat Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah populasi sapi terbanyak," tegasnya.

Proses pemusnahan dilakukan menggunakan metode penguburan guna mencegah penyebaran agen penyakit ke lingkungan sekitar. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan prosedur biosekuriti ketat.

Diawali petugas yang menambahkan bahan kimia pada setiap lapisan timbunan serta menyemprotkan disinfektan secara menyeluruh.

Area penguburan kemudian diberi penanda khusus untuk memudahkan pengawasan setelah proses pemusnahan.

Plt Kepala Balai Karantina Jawa Timur, Hudiansyah Is Nursal memastikan pihaknya akan memperketat pengawasan lalu lintas komoditas di pintu-pintu masuk Jawa Timur bersama Bea Cukai Tanjung Perak dan Dinas Peternakan Jatim.