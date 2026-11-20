JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo memprakirakan, potensi hujan merata di sejumlah daerah pada Jumat (20/11). Namun suhu udara masih menyengat hingga menyentuh 39 derajat Celsius.

Pertumbuhan awan hujan terpantau meluas sejak menjelang siang hingga malam hari di sebagian besar kabupaten dan kota. Bahkan sejumlah daerah berpotensi dilanda hujan disertai petir.

Beberapa daerah yang diprakirakan mengalami hujan disertai petir meliputi Kota Kediri, Malang, Ngawi, dan Sampang.

Untuk potensi hujan ringan diprakirakan meluas ke berbagai daerah. Di antaranya Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung.

Di tengah guyuran hujan yang makin merata, suhu menyengat masih membakar kulit sebagian warga di sejumlah daerah. Suhu udara tertinggi hari ini tercatat menyentuh angka 39 derajat Celsius yang melanda Kota Pasuruan.

Daerah lain yang juga mencatatkan suhu puncak yang cukup menyengat adalah Kota Mojokerto dan Kabupaten Madiun dengan suhu udara maksimum mencapai 38 derajat Celsius.

Kemudian Bojonegoro, Jombang, Kota Madiun, Nganjuk, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Sidoarjo dengan suhu tertinggi berada di angka 37 derajat Celsius. Sementara Surabaya dan Pasuruan diselimuti suhu panas mencapai 36 derajat Celsius.

Sementara itu, ancaman angin kencang yang di hari sebelumnya mencapai 42,6 kilometer per jam, mulai mereda. Pergerakan angin di seluruh wilayah Jatim hari ini bertiup stabil dengan kecepatan rata-rata 27,8 kilometer per jam.