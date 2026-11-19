JawaPos.com - Anggota Komisi C DPRD Surabaya Sukadar meminta pembangunan saluran drainase di kawasan Fly Over Banyu Urip, Surabaya, tuntas sesuai target 25 November mendatang. Hal itu disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak di lokasi proyek.

Politisi asal PDI Perjuangan itu mencatat sejumlah pekerjaan krusial yang harus segera diselesaikan. Terutama crossing saluran dari permukiman menuju drainase utama dan pembangunan empat jembatan akses warga.

“Sekarang progresnya sudah cukup baik. Dinding penahan sudah selesai, tetapi masih ada beberapa pekerjaan yang harus dituntaskan, terutama crossing saluran dan empat jembatan akses warga. Kami berharap semuanya selesai pada 25 November,” ujar Sukadar, dikutip Kamis (19/11).

Menurut dia, keberadaan empat jembatan di lingkungan RT 1-RT 4, RW 6, Kelurahan Banyu Urip, tidak boleh luput dari perhatian kontraktor. Sebab, fasilitas tersebut menjadi penghubung penting bagi aktivitas sehari-hari warga.

Proyek drainase itu mencakup pembangunan saluran di dua sisi jalan dengan panjang hampir 800 meter dan lebar sekitar 6 meter. Infrastruktur tersebut diproyeksikan memperlancar aliran air sekaligus mengurangi genangan di Banyu Urip Wetan dan kawasan sekitarnya.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan menegaskan pembangunan saluran Fly Over Banyu Urip merupakan bagian dari program penanganan 46 titik genangan di Kota Pahlawan sepanjang 2026.

Pemkot Surabaya masih memiliki pekerjaan rumah untuk menuntaskan total 124 titik genangan. Sebanyak 46 titik ditargetkan ditangani tahun ini, sedangkan 78 titik lainnya direncanakan dikerjakan pada tahun anggaran 2027.

“Saluran Fly Over Banyu Urip ini adalah salah satu instrumen strategis untuk menyelesaikan masalah genangan, mengingat wilayah tersebut masih mengalami banjir tahunan. Harapannya, keberadaan saluran baru ini membuat pengendalian banjir jauh lebih optimal,” kata Eri.

Dia juga mendesak dinas terkait dan konsultan pengawas memperketat pengawasan di lapangan agar proyek tidak mengalami keterlambatan dari masa kontrak.