JawaPos.com - Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur KH Ma’ruf Khozin menilai tindakan guru yang meminta siswi SMP menurunkan rok untuk memastikan kondisi menstruasi berlebihan.

Sebab, persoalan menstruasi merupakan hal pribadi yang harus dihormati dan tidak perlu dibuktikan melalui pemeriksaan fisik.

Menurut Ma’ruf, dalam perspektif fikih Islam, pengakuan seorang perempuan bahwa dirinya sedang menstruasi sudah cukup menjadi dasar. Guru tidak perlu melakukan pemeriksaan secara detail, apalagi sampai menyentuh ranah privasi dan kehormatan siswi.

“Saya memahami kondisi gurunya. Dari guru itu melihat kok ternyata banyak siswi yang tidak salat berjamaah, tidak salat dhuha misalnya. Lalu beliau ingin tahu. Cuma secara fikih, untuk ingin tahu itu tidak perlu sampai sedetail itu,” ujar Ma’ruf dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (19/11/2026).

Dia memahami bahwa guru memiliki tujuan baik untuk mendisiplinkan siswi agar terbiasa menjalankan ibadah, termasuk salat berjamaah.

Namun, tujuan tersebut tetap harus dilakukan dengan cara yang tepat dan tidak melanggar batas privasi peserta didik.

Menurut dia, sekolah sebenarnya bisa melakukan pendekatan melalui pendataan siklus menstruasi masing-masing siswi. Dengan begitu, guru dapat mengetahui kebiasaan dan perkiraan waktu menstruasi tanpa harus melakukan pemeriksaan fisik.

“Secara fikih itu cukup pengakuan, saya menstruasi. Itu sudah cukup. Guru ini memang berlebihan kalau pembuktiannya sampai seperti itu, sampai mohon maaf ini sangat privasi sekali,” tegasnya.

Ma’ruf menambahkan, pihak sekolah juga bisa membangun komunikasi dengan orang tua untuk mengetahui kebiasaan ibadah anak di rumah. Cara tersebut dinilai lebih tepat dibandingkan melakukan pemeriksaan langsung terhadap siswi.

“Kalau memang betul-betul ingin mendisiplinkan, sebenarnya tujuannya bagus untuk mengajak siswi jujur melakukan salat. Tetapi sekali lagi, secara fikih itu berlebihan. Cukup dari pengakuan saja,” jelasnya.

Dia pun mengingatkan para guru agar memperhatikan cara dalam menerapkan pendidikan agama. Sebab, tindakan yang tidak etis justru berpotensi memberikan kesan negatif terhadap ajaran Islam.

Menurut Ma’ruf, pendidikan agama seharusnya mengedepankan pendekatan yang santun dan menghormati kehormatan setiap individu. Apalagi, persoalan tersebut berkaitan dengan aurat dan kondisi biologis perempuan.

“Bagi para guru yang tujuannya mulia untuk mengajak siswi berjamaah, cara-caranya cukup dengan mengajak saja, kemudian menanyakannya kepada orang tua. Bagi saya itu sudah cukup,” katanya.

Dia juga menyoroti pentingnya menjaga citra Islam melalui perilaku umatnya, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Menurutnya, niat baik harus disertai cara yang baik agar tidak menimbulkan persoalan baru.

“Kalau kita tujuannya baik, caranya juga harus cara yang baik. Jangan sampai tujuannya baik, tetapi caranya kurang etis,” imbuhnya.

Terkait upaya menanamkan kejujuran kepada siswi, Ma’ruf menyarankan guru agama lebih mengoptimalkan pendekatan edukatif.

Salah satunya dengan memberikan pemahaman mengenai keutamaan salat berjamaah sehingga para siswi memiliki kesadaran untuk menjalankan ibadah tanpa harus merasa terpaksa.

Dia menilai, kemungkinan ada siswi yang sebenarnya tidak sedang menstruasi, tetapi memilih tidak mengikuti salat berjamaah karena alasan lain. Misalnya, merasa malas atau memiliki alasan pribadi lainnya.

Karena itu, guru perlu terus memberikan motivasi dan pemahaman tentang pentingnya ibadah, bukan melakukan pemeriksaan yang berpotensi merendahkan kehormatan peserta didik.

“Guru agamanya lebih memotivasi lagi tentang keutamaan berjamaah. Jadi, para siswi itu tidak lagi berbohong,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang siswi SMPN 21 Surabaya mengaku tidak nyaman setelah guru di sekolahnya melakukan pemeriksaan menstruasi dengan cara mengangkat rok dan menurunkan celana dalam.

Siswi tersebut kemudian mengadukan kejadian itu kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

"Ini ada laporan dari siswi SMPN 21 Surabaya. Waktu dia menstruasi, dicek oleh gurunya, benar menstruasi atau tidak. Anaknya merasa nggak nyaman," kata Wali Kota Eri saat dikonfirmasi di Surabaya mengutip pesan yang diterimanya melalui kanal Lapor Cak Eri.

Sementara itu, Humas SMPN 21 Surabaya Roro Murni menyampaikan pengecekan tersebut berawal dari kecurigaan terhadap sejumlah siswi yang tercatat mengalami menstruasi dalam waktu cukup lama.

Kondisi itu dinilai perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kewajiban menjalankan ibadah salat.

Menurutnya, siklus menstruasi setiap anak berbeda-beda. Ada yang berlangsung empat hingga tujuh hari, tetapi ada pula yang lebih lama.

Namun, pihak sekolah menemukan catatan sejumlah siswi yang dinilai tidak biasa karena berulang kali melaporkan menstruasi dalam durasi panjang. “Tujuannya semuanya untuk kebaikan, untuk mengajak anak supaya berkata jujur,” ujarnya.

Dia menyebut, guru yang bersangkutan berupaya memastikan kondisi siswi yang dicurigai belum jujur mengenai menstruasinya. Namun, dalam pelaksanaannya, guru tersebut mengambil langkah yang tidak semestinya.