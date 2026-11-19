JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur membuka kemungkinan mengusut dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan Nur Kholis saat menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur. Pendalaman itu dilakukan setelah Nur Kholis ditetapkan sebagai tersangka kasus pungli di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim.

Sebelum menjabat sebagai Kepala DLH Jatim, Nur Kholis pernah memimpin Dinas ESDM pada Januari hingga Agustus 2024. Posisinya kemudian digantikan Aris Mukiyono yang kini berstatus terdakwa dalam perkara pungli perizinan di lingkungan dinas tersebut.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengatakan penyidikan sementara masih berfokus pada dugaan keterlibatan Nur Kholis dalam praktik pungli di Dinas ESDM. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan mengembangkan perkara tersebut ke jabatan lain yang pernah diemban tersangka.

“Kami masih mendalami kemungkinan adanya praktik serupa ketika menduduki jabatan terakhir. Ke depan akan kami lihat apakah ada hal yang sama,” ujar I Gede Punia Atmaja, Kamis (19/11).

Selain mendalami dugaan pungli di DLH, penyidik juga mengembangkan kemungkinan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri penggunaan dan aliran dana yang diduga diterima Nur Kholis dari praktik pungutan dalam proses perizinan.

Dalam perkara ini, terdapat tujuh pemohon izin bidang pertambangan yang diduga dimintai uang dengan total Rp 1,1 miliar. Selain itu, ada 28 pemohon izin bidang geologi dan air tanah dengan total pungutan Rp 133,5 juta. Dengan demikian, nilai keseluruhan uang yang diduga dipungut mencapai sekitar Rp 1,23 miliar.

Dari jumlah tersebut, Nur Kholis diduga menikmati uang sebesar Rp 687,5 juta. “Dugaan TPPU kami kembangkan,” tegasnya. Dalam proses penyidikan, Kejati Jatim telah menyita sejumlah barang bukti milik Nur Kholis. Di antaranya uang tunai sebesar Rp 615 juta dan emas batangan seberat 50 gram.

Gede menjelaskan, penyidik masih menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari praktik pungli tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, uang yang diterima tersangka diduga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

“Temuan kami, uang itu dipergunakan oleh tersangka buat kepentingan pribadi,” terangnya. Dia menegaskan, sejauh ini penyidik belum menemukan indikasi bahwa uang tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Untuk saat ini belum ditemukan penggunaan uang tersebut untuk kegiatan di pemerintah provinsi,” tandasnya.

Sebelumnya, nama Nur Kholis juga sempat muncul dalam fakta persidangan perkara pungli perizinan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Dalam pembacaan surat dakwaan, jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap dugaan aliran dana sebesar Rp 687,5 juta yang berkaitan dengan Nur Kholis saat menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim periode 2021–2024.

Dana tersebut terdiri atas Rp 552,5 juta yang disebut diserahkan almarhum Oni Setiawan selaku Kepala Bidang Pertambangan dan Rp 135 juta dari Ertika Dinawati selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah.

Kasi Penkum Kejati Jatim Adnan Sulistiyono sebelumnya menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami sejumlah fakta yang terungkap dalam persidangan, terutama terkait dugaan aliran uang kepada mantan Kepala Dinas ESDM tersebut.

“Informasi mengenai dugaan aliran dana masih menjadi bagian dari materi pendalaman penyidikan,” kata Adnan saat dikonfirmasi, Rabu (21/10). Menurut dia, penyidik berupaya mencocokkan fakta persidangan dengan alat bukti yang telah dikumpulkan maupun yang masih dalam proses pengumpulan.