JawaPos.com - Sebanyak 1.000 buruh dari berbagai daerah akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (20/11/2027) besok.

Adapun tuntutan yang disuarakan adalah menolak upah murah serta meminta pemerintah menetapkan upah minimum tahun 2027 yang berkeadilan, berpihak kepada kesejahteraan pekerja, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris PERDA KSPI Provinsi Jawa Timur Jazuli menjelaskan massa akan berkumpul terlebih dahulu di Jalan Frontage Ahmad Yani pukul 11.00 WIB untuk menjalankan Salat Jumat.

"Setelah Salat Jumat sekitar WIB seluruh massa akan bergerak bersama menuju Kantor Gubernur Jawa Timur," kata Jazuli dikutip, Kamis (19/11/2026).

Adapun rute yang dilalui adalah Jalan Ahmad Yani – Jalan Wonokromo – Jalan Raya Darmo – Jalan Basuki Rahmat – Jalan Embong Malang – Jalan Blauran – Jalan Bubutan – Jalan Pahlawan.

Dia menjelaskan dalam aksi itu buruh meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi Rp 3,74 dari Rp 2,44 juta.

Permintaan itu sesuai dengan Surat Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026, perihal Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027, yang ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia,

Dalam data tersebut, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Jawa Timur tahun 2026 mencapai Rp3.742.675, sementara Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2026 hanya sebesar Rp2.446.973.

Artinya, terdapat selisih sebesar Rp1.295.702 setiap bulan antara upah minimum yang diterima buruh dengan kebutuhan hidup layak.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa selama ini buruh Jawa Timur harus menghadapi kenyataan bahwa upah yang diterima belum mampu memenuhi standar kebutuhan hidup layak," katanya.

Selain itu, buruh meminta pemerintah menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 minimal Rp 3.929.809.

"Besaran UMSP Jawa Timur tahun 2027 sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.929.809, atau minimal 5% lebih tinggi dibandingkan nilai UMP Jawa Timur tahun 2027," jelasnya.

Kemudian, menuntut pemerintah menetapkan UMK sesuai dengan Pasal 139 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan

Ketenagakerjaan, Gubernur Jawa Timur wajib menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2027 dengan memperhatikan perbandingan antara nilai UMK dan Kebutuhan.

Jazuli menegaskan bahwa perjuangan kenaikan upah minimum bukan semata- mata persoalan meminta kenaikan nominal upah.

Tapi melainkan perjuangan untuk memastikan pekerja mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang- undangan.

"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh pemilik modal dan kelompok tertentu," katanya.

Menurutnya, buruh sebagai salah satu penggerak utama roda perekonomian juga harus merasakan hasil pertumbuhan tersebut melalui peningkatan kesejahteraan dan daya beli.