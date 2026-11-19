JawaPos.com – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda mencatat sebanyak 294 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sepanjang 2026 hingga 31 Oktober. Penindakan tersebut dilakukan terhadap berbagai pelanggaran keimigrasian, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal hingga kasus yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana lintas negara.

Capaian tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam refleksi akhir tahun 2026, sekaligus menunjukkan peningkatan intensitas pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah kerja Imigrasi Juanda.

Sejumlah kasus menonjol berhasil diungkap sepanjang tahun ini. Di antaranya pencurian dalam penerbangan yang melibatkan warga negara Tiongkok, penyalahgunaan izin tinggal oleh tenaga kerja asing di kawasan industri, hingga dugaan jaringan penipuan siber lintas negara bermodus love scamming di Surabaya.

Pengungkapan kasus penipuan siber tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur. Selain itu, Imigrasi Juanda juga menangani sejumlah perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pelecehan seksual, serta pemalsuan dokumen.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto, menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum merupakan bagian penting dari tugas keimigrasian, terutama di tengah meningkatnya mobilitas warga negara asing.

"Pengawasan keimigrasian tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus mampu mendeteksi dan merespons setiap potensi pelanggaran sejak dini. Kami berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait," tegas Agus Winarto.

Menurutnya, pengawasan tidak semata-mata mengandalkan penindakan. Imigrasi Juanda juga memperkuat langkah pencegahan dengan melibatkan masyarakat melalui program Desa Binaan Keimigrasian serta optimalisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Kedua program tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan keimigrasian sekaligus membantu mendeteksi lebih awal keberadaan dan aktivitas orang asing yang berpotensi melanggar aturan.

Di sisi pelayanan, Imigrasi Juanda juga mencatat kinerja yang cukup signifikan. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, sebanyak 90.865 paspor telah diterbitkan.

Sementara itu, aktivitas pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Juanda mencatat 963.359 kedatangan dan 1.014.917 keberangkatan penumpang.

Tingginya arus perlintasan tersebut menuntut kesiapan petugas dalam menjaga kelancaran pelayanan sekaligus memastikan setiap aktivitas keluar-masuk wilayah Indonesia sesuai ketentuan keimigrasian.

Tahun 2026 juga menjadi momentum perubahan kelembagaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-30.OT.01.03 Tahun 2026, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya resmi berganti nomenklatur menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda pada Oktober 2026.

Perubahan tersebut tidak sekadar menyangkut identitas kelembagaan, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan peran dan fungsi pelayanan serta pengawasan keimigrasian. Penyesuaian nomenklatur turut dilakukan terhadap enam titik layanan keimigrasian yang kini menggunakan nama Beranda Imigrasi.

Agus menambahkan, perubahan kelembagaan tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat.

"Mengusung semangat 'Imigrasi untuk Rakyat', kami ingin memastikan kehadiran Imigrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pelayanan harus semakin mudah, cepat, dan profesional, sementara pengawasan tetap berjalan optimal untuk menjaga keamanan serta kedaulatan negara," ujarnya.