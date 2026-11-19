JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo mengeluarkan peringatan status Siaga hujan lebat hingga sangat lebat di 8 daerah di Jatim pada Kamis (19/11).

Delapan daerah yang berpotensi dilanda hujan lebat hingga sangat lebiat meliputi Lumajang, Madiun, Malang, Nganjuk, Pasuruan, Probolinggo, Trenggalek, dan Ponorogo.

Sementara itu, tercatat sebanyak 21 kabupaten/ kota masuk dalam kategori Waspada yang berpotensi dilanda hujan sedang hingga lebat.

Puluhan daerah dimaksud yakni Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Lamongan, Mojokerto, Pamekasan, Sampang, Situbondo, Tuban, Tulungagung, Magetan, Ngawi, dan Pacitan.

BMKG Juanda turut mengingatkan warga terhadap potensi sambaran kilat dan petir yang menyertai guyuran hujan di 16 daerah yang meliputi Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Jember, Lumajang, Kabupaten dan Kota Kediri, Kota Batu, Malang, Pasuruan Probolinggo, Tulungagung, Magetan, Ngawi, dan Pacitan.

Selain hujan dan petir, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang yang berpotensi melanda sebagian besar kabupaten/ kota di Jatim hari ini.

Kecepatan angin tertinggi tercatat di Gresik yang mencapai 42,6 kilometer per jam dari arah Utara. Kemudian disusul Kota Mojokerto 46,7 kilometer per jam dan Surabaya 38,9 kilometer per jam.

Selain wilayah Surabaya Raya, angin kencang juga berpotensi melanda Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Bojonegoro, Lamongan, Jombang, Kabupaten dan Kota Kediri, Nganjuk, Banyuwangi, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo.

BMKG Juanda menjelaskan, peringatan dini cuaca ini menunjukkan nilai akumulasi harian paling tinggi dalam satu wilayah kabupaten maupun kota.