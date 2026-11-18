JawaPos.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta memastikan kesiapan sejumlah destinasi wisata menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Selain fasilitas pengunjung, persoalan banjir dan parkir liar menjadi dua hal yang perlu mendapat perhatian agar aktivitas wisata selama libur akhir tahun berjalan lancar.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Bagas Iman Waluyo mengatakan potensi peningkatan jumlah wisatawan pada Desember mendatang harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur. Terlebih, Surabaya memiliki sejumlah destinasi yang diperkirakan menjadi jujukan masyarakat selama libur panjang.

Beberapa di antaranya adalah kawasan Jalan Tunjungan, wisata mangrove, Romokalisari, Kebun Binatang Surabaya (KBS), hingga taman kota di kawasan Jeruk. “Wisata di Surabaya sekarang sudah sangat banyak. Ada Jalan Tunjungan, wisata mangrove, Romokalisari, Kebun Binatang Surabaya, dan terbaru taman kota di Jeruk. Saya rasa pemerintah harus benar-benar menyiapkan Natal dan Tahun Baru ini,” kata Bagas, Rabu (18/11).

Dia menilai kesiapan menghadapi Nataru tidak cukup hanya dengan mempercantik kawasan wisata atau menambah fasilitas. Pemkot juga perlu memastikan infrastruktur pendukung mampu menghadapi kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi pada musim hujan.

Menurut Bagas, persoalan genangan dan banjir masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diantisipasi. Karena itu, dia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak menunda pembersihan saluran air dan sungai.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah tumpukan eceng gondok di sejumlah aliran sungai. Keberadaan tanaman tersebut dikhawatirkan menghambat aliran air ketika intensitas hujan meningkat.

"Pemkot dan beberapa jajarannya sebaiknya menjaga saluran-saluran air. Mulai dari sekarang eceng gondok yang menumpuk di sungai harus dibersihkan, jangan menunggu kejadian. Mumpung masih bisa dibersihkan, lebih baik dilakukan sekarang daripada nanti setelah terjadi banjir,” ujarnya.

Selain persoalan banjir, Bagas turut menyoroti potensi kesemrawutan parkir di kawasan wisata. KBS menjadi salah satu lokasi yang perlu mendapat perhatian karena diperkirakan mengalami peningkatan pengunjung selama libur akhir tahun.

Dia mengaku sempat meninjau KBS beberapa bulan lalu. Saat itu, dia melihat pengelola telah menyediakan sejumlah fasilitas untuk menunjang kenyamanan pengunjung, mulai loket, wahana, hingga kendaraan listrik.

Namun, kesiapan fasilitas tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan parkir yang tertib. Bagas tidak ingin persoalan tarif parkir yang tidak wajar kembali mencuat dan merugikan masyarakat.

Dia mengingatkan temuan tarif parkir mobil mencapai Rp 25 ribu saat inspeksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya. Persoalan tersebut, menurut dia, harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang saat jumlah wisatawan meningkat.