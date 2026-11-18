JawaPos.com - Dilema dan kendala serius masih membayangi para jurnalis dalam memanfaatkan kecerdasan buatan generatif (generative AI) untuk kerja redaksi harian. Fakta mengejutkan ini terungkap dalam riset kolaborasi terbaru antara Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya dan University of New South Wales (UNSW) Sydney, Australia.

Riset yang melibatkan 377 responden jurnalis di lima negara Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina), memotret tingginya ketergantungan pekerja media pada AI. Namun di saat yang sama, jurnalis dihadapkan pada ancaman halusinasi data hingga ketiadaan pedoman perusahaan.

Peneliti sekaligus dosen Ilmu Komunikasi Untag Surabaya Amalia Nurul Muthmainnah, mengungkapkan bahwa sebanyak 59 persen responden di lima negara tersebut sudah menggunakan generative AI dalam bekerja.

Dari kelima negara, Singapura mencatatkan tingkat adopsi tertinggi. Sedangkan Filipina menjadi yang terendah dengan catatan hanya 37 persen.

Namun, tingginya penggunaan AI di Singapura berbanding lurus dengan tingkat kekhawatiran jurnalisnya terhadap akurasi keluaran teknologi tersebut. "Sebanyak 80 persen responden di Singapura itu justru yang paling khawatir dengan AI karena banyak halusinasinya," ungkap Amalia, Selasa (17/11).

Sebagian besar jurnalis di Asia Tenggara mengandalkan chatbot gratis seperti ChatGPT dan Gemini atas inisiatif pribadi. Di mana hanya 10 persen yang memakai sistem AI internal perusahaan.

Pemakaian AI ini membuat jurnalis berhasil melakukan efisiensi waktu seperti merangkum siaran pers. Akan tetapi hasil tulisan AI sering kali berujung kerja dua kali. Hal ini disebabkan naskah buatan AI kerap mengarang pernyataan atau data keliru serta terganjal keterbatasan bahasa lokal, terutama di Thailand dan Filipina.

Temuan krusial berikutnya menyoroti kesenjangan tata kelola di ruang redaksi. Secara keseluruhan, 85 persen jurnalis pengguna AI menginginkan adanya pedoman spesifik, tetapi baru 34 persen organisasi media yang memilikinya.

Kondisi paling timpang justru terjadi di Indonesia. Peneliti sekaligus dosen Ilmu Komunikasi Untag Surabaya Dinda Lisna Amalia membeberkan mayoritas perusahaan media di tanah air belum memiliki aturan main penggunaan AI. Maka dari itu, 96 persen responden jurnalis di Indonesia menginginkan adanya pedoman penggunaan AI.

Hasil riset juga mengungkapkan hanya 7 persen responden Indonesia yang menyatakan kantornya sudah memiliki regulasi AI.

Di sisi lain, selain menjadi pengguna terbanyak dan paling skeptis, media di Singapura tercatat paling banyak memiliki pedoman resmi penggunaan AI.

Dinda melanjutkan, dampak disrupsi AI bahkan mulai memicu pemutusan hubungan kerja (layoff) di sejumlah negara. Di Malaysia, pekerja media pada divisi dokumentasi, penyuntingan video, penulisan naskah, hingga penyunting naskah dilaporkan mulai terdampak efisiensi akibat AI.

Meski demikian, perwakilan peneliti dari UNSW Sydney, Mathias Felipe de Lima Santos, menegaskan bahwa AI hanya sebatas alat bantu tugas repetitif seperti transkripsi dan penerjemahan, sehingga tidak bisa menggantikan inti jurnalisme.