JawaPos.com - Instruksi tegas dikeluarkan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, kepada seluruh jajaran penyidik dan anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Jawa Timur.

Pernyataan keras tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi miliknya. Irjen Pol Dekananto menilai, wibawa reserse lahir dari kompetensi dan kepercayaan masyarakat, bukan dari rasa takut.

Jenderal Bintang 2 ini meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh, terhadap praktik-praktik penegakan hukum yang menyimpang.

“Masih banyak personel yang memiliki komitmen tinggi untuk bekerja dengan benar, sehingga kepercayaan publik yang telah terbangun tidak boleh dicederai oleh segelintir oknum,” tegasnya dikutip JawaPos.com, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, jangan disalahgunakan.

Dia menyoroti pentingnya membangun budaya baru institusi kepolisian yang selaras dan berdampingan erat dengan masyarakat.

Dirinya secara blak-blakan menolak segala bentuk praktik pungutan liar atau transaksional dalam proses penanganan perkara hukum.

“Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap mafia kasus di setiap tahapan penyidikan. Saya tidak mau, mau dari LP (Laporan Polisi), gelar naik sidik, bayar. Mau menetapkan tersangka bayar," ucapnya dengan nada geram.

Menutup arahannya, Irjen Pol Dekananto mengajak seluruh anggota kepolisian di Jawa Timur untuk segera meninggalkan cara-cara lama, dan menyongsong era baru pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat di bidang penegakan hukum.