JawaPos.com - Proyek pembangunan transportasi massal berbasis rel Surabaya Regional Railway Line (SRRL) terus dimatangkan.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) melalui Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya bersama PT KAI Daop 8 Surabaya resmi menyepakati penggunaan satu rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) berkapasitas 8 kereta.

Kesepakatan teknis ini mengacu pada rancangan desain dari Chodai, perusahaan konsultan asal Jepang yang menyusun Design Engineering Detail (DED) SRRL, guna mengoptimalkan kapasitas angkut penumpang serta memaksimalkan kapasitas lintas di wilayah Surabaya Raya.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya, Ferdian Suryo Adhi Pramono menjelaskan, penentuan jumlah kereta dalam satu rangkaian sangat krusial untuk menjawab lonjakan kebutuhan mobilitas masyarakat pada jam-jam sibuk.

Meski perhitungan desain dari Chodai memungkinkan panjang peron stasiun SRRL menampung hingga 10 kereta per perjalanan, kedua belah pihak sepakat menerapkan skema 8 kereta sebagai langkah awal yang paling realistis.

"Stanformasi 8 kereta per perjalanan KRL ini menjadi yang paling masuk akal untuk sebesar Surabaya," ujar Ferdian, Rabu (18/11).

Ferdian menegaskan, kepastian jumlah kereta per perjalanan ini menjadi acuan utama dalam menentukan pola operasi sekaligus merombak desain fisik stasiun-stasiun yang akan dilintasi jalur SRRL.

Stasiun Sidotopo yang menjadi depo utama SRRL akan mengalami perubahan tata letak (layout) secara signifikan guna mengakomodasi fasilitas perawatan kereta hingga akses keluar-masuk rangkaian dari jalur utama.

Di Stasiun Wonokromo, pengembangan difokuskan pada titik percabangan menuju Stasiun Sepanjang yang segera dibangun, termasuk rencana pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Hal tersebut untuk mempermudah perpindahan penumpang antara jalur SRRL dan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) pada Jalur Ganda Wonokromo-Sepanjang.

"Contohnya Stasiun Sidotopo yang akan menjadi titik krusial untuk jadi Depo SRRL. Tentunya harus terjadi perubahan layout yang signifikan untuk mengakomodir Depo SRRL, mulai dari tempat perawatan keretanya hingga akses dari jalur utama," terang Ferdian.

Deputi PT KAI Daop 8 Surabaya, Rachmad Zaini Kurniawan, menyambut positif sinergi teknis tersebut. Ia memastikan pengembangan Depo Sidotopo sebagai Depo SRRL akan berjalan selaras dengan operasional Depo Terpadu yang sudah ada.